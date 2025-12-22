המוני תושבי העיר בני ברק ליוו אמש בכאב רב למנוחות את הרה"ח רבי צבי יהודה ביכלר ז"ל, מחשובי וראשי קהילת 'חוג חתם סופר' בעיר, שהלך לעולמו בשיא פריחתו. המנוח ז"ל היה ידוע כמי שבורח מן הכבוד ומתנזר מהבלי העולם הזה, כשהוא מקדיש את כל עתותיו לצורכי הכלל ולעזרת הזולת בצנעה. לאורך עשרות שנים זכה לחיבה יתירה ולקירבה נדירה אצל גדולי הדור זי"ע, ולהבדיל בין חיים לחיים אצל גדולי ישראל שליט"א, שהעריכו את ישרותו ואת דבקותו בדרך האמת.

הלויית הרב צבי יהודה ביכלר ז"ל ( צילום: אהרן גולדשטיין )

במהלך מסע הלווייה, ולמרות ימי החנוכה וקדושת ראש חודש בהם אין מספידים כנהוג (אלא במקרים של תלמיד חכם ודמות מופת), נשאו דברי התעוררות ונהי בניו החשובים, ולצידם גדולי הרבנים: הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני ברק, והאדמו"ר מחוג חתם סופר. המספידים ביכו את לכתו של "האדם הישר שבאנשים", איש אשכולות שכל חייו היו חטיבה אחת של עשייה למען שמו באהבה.

טרגדיה בניו יורק: יהודי שרכב על קורקינט נפגע מרכב דוהר ונפטר מפצעיו מישאל לוי | 15:45

עם דמדומי חמה, נטמן רבי צבי יהודה ז"ל בבית העלמין שומרי שבת ויז'ניץ בבני ברק, בסמיכות לקברו של מורו ורבו הנערץ, הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל, גאב"ד חוג חתם סופר, אליו היה קשור בכל נימי נפשו.