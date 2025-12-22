תפילת זאת חנוכה בבית הכנסת אבוהב ( צילום: באדיבות המצלם )

מאות הגיעו הבוקר (שני) לבית הכנסת אבוהב בצפת, לתפילת ׳זאת חנוכה׳ והלל חגיגית, עם הרב שמואל אליהו והרב איל יעקובוביץ׳. התפילה לוותה בכלי נגינה ובשירים המסורתיים המתקיימים בה, ביניהם ׳שערי שמים פתח׳ ועוד. הנגנים בתפילת ההלל המיוחדת היו אברכים מהישיבה בצפת.

בין המשתתפים היו גם ראש העיר יוסי קקון, תושבים רבים מהעיר ואורחים מחוצה לה. התפילה היא תפילת ההלל הרביעית והאחרונה עם הרב שמואל אליהו בחג החנוכה, ותפילות הלל דומות מתקיימות גם בחג הסוכות ובחג הפסח. הרב איל יעקובוביץ׳, ראש ישיבת ההסדר בצפת, אמר בתחילת תפילת ההלל: ״זאת חנוכה זה יום של סגולה בדוקה לפקודת עקרים ועקרות, גם במובן האישי, וגם במובן הכללי - עם ישראל מצפה ללידה מחודשת של מדרגה שאנחנו חייבים להגיע אליה, ומאמינים שהקב״ה יכול לחולל בנו את הנס הזה, ומצמיח בנו משהו שנראה לכאורה שחסום ואיננו אבל באמת הוא קיים ומתגלה במיוחד ביום הזה, יום זאת חנוכה, הפסגה של החג הזה״.

הרב שמואל אליהו אמר: ״בקריאה שנקרא היום בתורה כתוב ׳ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו׳, משה נכנס למשכן אחרי שכל הנשיאים מביאים את הקורבנות שלהם וכוללים אותם יחד בקורבן אחד, ׳וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת׳״.

הרב הסביר את הפסוק: ״הפסוק הזה היה יכול להיות מובן לכאורה בלי לחזור פעמיים על המילה ׳אליו׳, אבל המילה הזו מלמדת על האהבה הגדולה של הקב״ה, על החיבוק ועל האור שהוא מאיר אל משה רבינו ומדבר אליו, הקב״ה מכוון עלינו את אהבתו, ומביא אותנו למדרגה הבאה של ׳אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות׳. אנחנו מחכים למדרגה של המנורה, של האור הגדול, של ירושלים אורו של עולם, של עם ישראל אורו של עולם, ושל כל אחד ואחד מאיתנו אורו של עולם״.