אירוע קשה בשכונת מארין פארק שבברוקלין: גבר יהודי, שרכב על קורקינט, נפגע מרכב חולף בזירת תאונה קשה. כעבור זמן קצר הוא נפטר מפצעיו בבית החולים.

התאונה התרחשה, לפי דיווחים מקומיים, ביום ראשון, סמוך לשעות הצהריים, בצומת הרחובות פילמור ואיסט 38 - אזור מגורים שקט יחסית בדרום ברוקלין.

עדי ראייה סיפרו כי הקורקינט והרכב התנגשו בעוצמה, והפגיעה הותירה את הרוכב במצב אנוש בזירת התאונה. מתנדבי 'הצלה' מקומיים, מהשכונות החרדיות הסמוכות בברוקלין, הוזעקו במהירות למקום והחלו בפעולות החייאה - תוך פינוי הפצוע בדחיפות לבית חולים סמוך.

אלא שלמרות מאמצי הרופאים והצוותים הרפואיים, כאמור, נקבע מותו של הפצוע זמן קצר לאחר הגעתו לבית החולים.

אחרי הקריאות המשפילות: ההכרזה של ראש ממשלת אוסטרליה בעקבות הפיגוע דוד הכהן | 16:26

ב"פלטבוש סקופ" דווח הבוקר כי ההרוג הוא יהודי ממוצא רוסי, תושב האזור, שהיה מוכר בקהילה המקומית ונהג להתפלל בבית חב״ד בשכונת מיל באסין הסמוכה. שמו של הנפטר טרם הותר לפרסום, מאחר ובני משפחתו טרם השלימו את הליך ההודעה הרשמי.

ארגוני החסד והסיוע 'חסד של אמת' ו'מתעסקים' פועלים מאז האירוע בליווי המשפחה ובטיפול בכבוד המת, בהתאם לנהלים המקובלים באזור.

נהג הרכב שהיה מעורב בתאונה נשאר בזירה ושיתף פעולה עם כוחות המשטרה. לא דווח בשלב זה על חשד למעשה פלילי מכוון.

משטרת ניו-יורק פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה, לרבות שאלת זכות הקדימה, מהירות הנסיעה ותנאי הדרך בצומת. תושבים באזור ציינו כי הצומת המדובר ידוע כמקום בעייתי מבחינת בטיחות, וכי אירעו בו תאונות בעבר, בעיקר בשל היעדר הסדרי עצירה ברורים.

האירוע הקשה מצטרף לשורת תאונות קטלניות שאירעו בתקופה האחרונה בניו-יורק, ומעורר מחדש את הדיון סביב בטיחות רוכבי קורקינטים ואופניים חשמליים ברחבי העיר. הציבור נקרא להתפלל לעילוי נשמת הנפטר.