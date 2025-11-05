תלמיד ישיבת עטרת שלמה ומקורבם של גדולי ישראל, אריאל שמאי, שוחרר לפני זמן קצר (רביעי) מכלא 10 בבית ליד.

מעצרו של תלמיד הישיבה לפני פחות משבועיים, זעזע את עולם התורה, בשל היותו בחור ישיבה לכל דבר ועניין וגם בשל קמפיין רב העוצמה שארגן לו, רבו ראש ישיבות עטרת שלמה הגאון רבי שלום בער סורוצקין.

הבחור קיבל כעשרים ימים בכלא הצבאי ובעטרת שלמה ארגנו עצרות סביב כלא 10, של הבחורים ושל ילדי הרשת.

כך או כך, לפני זמן קצר הוא השתחרר מהכלא הצבאי - חמישה ימים לפני מועד השחרור המקורי.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', הגרש"ב סורוצקין היה זה שהניע את עצרת הענק בירושלים, בשל מעצר תלמידו, כעת הרב סורוצקין למרבה הצער מקבל את הבשורה בזמן הלוויה של אימו הרבנית פייגא סורוצקין ע"ה.