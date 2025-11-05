כיכר השבת
בזמן הלווית הרבנית

הבחור מ'עטרת שלמה' שוחרר בדקות האחרונות | עונשו קוצר בחמישה ימים

תלמיד הישיבה המתמיד, אריאל שמאי מישיבת עטרת שלמה, שוחרר לפני זמן קצר מכלא 10 בבית ליד | עונשו קוצר בחמישה ימים | בשעה זו נערכת הלווית הרבנית סורוצקין ע"ה, אימו של ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין (חרדים)

עצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 (צילום: דניאל נפוסי)

תלמיד ישיבת עטרת שלמה ומקורבם של גדולי ישראל, אריאל שמאי, שוחרר לפני זמן קצר (רביעי) מ בבית ליד.

מעצרו של תלמיד הישיבה לפני פחות משבועיים, זעזע את עולם התורה, בשל היותו בחור ישיבה לכל דבר ועניין וגם בשל קמפיין רב העוצמה שארגן לו, רבו ראש ישיבות עטרת שלמה הגאון רבי שלום בער סורוצקין.

הבחור קיבל כעשרים ימים בכלא הצבאי ובעטרת שלמה ארגנו עצרות סביב כלא 10, של הבחורים ושל ילדי הרשת.

כך או כך, לפני זמן קצר הוא השתחרר מהכלא הצבאי - חמישה ימים לפני מועד השחרור המקורי.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', הגרש"ב סורוצקין היה זה שהניע את עצרת הענק בירושלים, בשל מעצר תלמידו, כעת הרב סורוצקין למרבה הצער מקבל את הבשורה בזמן הלוויה של אימו הרבנית פייגא סורוצקין ע"ה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר