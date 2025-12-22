ראש ממשלת אוסטרליה מתמודד מבית ומחוץ בביקורות קשות המוטחות בו, בעקבות התנהלותו המזלזלת באנטישמיות לאורך התקופה האחרונה. הרב אברהם וולף, שליח חב"ד ורבה של אודסה ודרום אוקראינה, שיגר מכתב רשמי אל אנתוני אלבניזי, ובו ביקש להביע את מחאת יהדות העולם.

בפנייתו מדגיש הרב וולף כי האירועים באוסטרליה אינם מקרה מבודד, אלא חלק ממגמה עולמית מסוכנת, שיש לעצור אותה ברמה המדינית, הביטחונית ובשיח הציבורי.

"בלב כואב ובזעזוע עמוק", כותב הרב וולף, "קיבלנו באוקראינה, את הידיעה על הפיגוע הרצחני שאירע באוסטרליה. בשם כל היהודים והקהילות היהודיות בכל רחבי אוקראינה ובשמי האישי, אבקש להביע תנחומים כנים למשפחות הנרצחים, איחולי החלמה לפצועים, וחיבוק של סולידריות לקהילה היהודית באוסטרליה ולעם האוסטרלי כולו. אוסטרליה נתפסה במשך שנים כמדינה דמוקרטית, פתוחה, סובלנית ובטוחה – מקום שבו מיעוטים, ובתוכם הקהילה היהודית, יכולים לחיות ללא פחד. דווקא משום כך, האירוע הזה אינו רק טרגדיה מקומית; הוא פצע מוסרי עמוק".

עוד הוסיף וכתב הרב וולף: "קשה להתעלם מן העובדה שהפיגוע הזה התרחש לאחר אלפי אירועים אנטישמיים שתועדו בשנתיים האחרונות ברחבי אוסטרליה. כתובות נאצה, איומים, פגיעות בבתי כנסת ובמוסדות קהילה, כל אלו אינם 'רעש רקע'. הם אזהרה. והאזהרה הזו, למרבה הכאב, לא נענתה בזמן. אין בדבריי האשמה אישית, אך יש כאן אחריות לאומית. כשאנטישמיות אינה נבלמת בנחישות, היא מסלימה. כששנאה נסבלת, היא מתורגמת לאלימות.

"דווקא מתוך מציאות חיינו באוקראינה, מדינה הנתונה למלחמה קשה, אנו מבינים היטב את כוחם של סמלים ושל הנהגה ערכית. עם היוודע דבר הפיגוע, הדלקנו, רבני אוקראינה ונציגי הקהילות היהודיות מרחבי כל המדינה, נרות חנוכה במשרדו של ראש ממשלת אוקראינה, גב’ יוליה סבירידנקו, כסמל להזדהות, כאב ותקווה. ובכל שנה, אנו זוכים להדליק נרות חנוכה גם במשרדו של נשיא אוקראינה, מר וולודימיר זלנסקי. בנר ראשון של חנוכה, בעודו שוהה בברלין בשיחות שלום, פרסם הנשיא ברכה לעם היהודי ואף צירף תמונה מההדלקה במשרדו בשנה שעברה, אמירה ברורה: היהודים הם חלק בלתי נפרד מהמדינה".