לבקשת משפחת הנרצח החרדי: הטיסה החריגה מעל זירת הפיגוע בסידני

משה גורדון הוא חבר קרוב של הרב ראובן מוריסון הי"ד, מנרצחי הפיגוע הנורא בסידני שבאוסטרליה בשבוע שעבר. לפי הדיווח בג'ואיש אינדפנדנט, הוא לקח על עצמו בצעד יוצא דופן להביא את גופתו של חברו למלבורן לקבורה באמצעות מטוס פרטי.

התכנון המקורי, כך דווח, היה להעביר את גופתו של מוריסון, שנאבק בגבורה במחבלים עד שנרצח, בנסיעה רגילה מסידני למלבורן - עיר מגוריו. הנסיעה היא של כמעט 15 שעות.

גורדון, בעצמו טייס פרטי מנוסה עם למעלה מ-30 שנות ניסיון, החליט להפשיל שרוולים ולבצע את ההעברה בעצמו. המטרה שלו הייתה לגרום לכך שאחרי כל הבדיקות והפרוצדורות בסידני לא יצטרך חברו לעבור עוד מסע ממושך עד הגיעו לקבורה. הוא ביקש לזרז את התהליכים.

הוא פנה לצוות תחזוקת מטוסו הקטן במלבורן וביקש שיוסרו רוב המושבים במטוס כדי שניתן יהיה להכניס את הארון. בפועל הוא נדהם לגלות שאנשי הצוות לא רק הסירו את המושבים אלא גם התקינו נקודות עיגון מתאימות וקנו רתמות חדשות כדי שניתן יהיה להעביר את הארון בכבוד. והכל ללא תמורה.

הטיסה יצאה לדרך. אחד הרגעים המרגשים ביותר התרחש כאשר המטוס, על פי בקשת המשפחה, טס פעמיים מעל חוף בונדי – המקום שבו אירע הפיגוע. על אף שמדובר היה בהפרה של נוהלי תעופה מחמירים, בקרת התנועה האווירית נענתה לבקשה וביצעה עצירה זמנית של התנועה האווירית הבינלאומית כדי לאפשר את הסיבובים.

גורדון תיאר את הטיסה הזו כ"הכי מרה שעשה אי פעם", אך גם כמתנה אישית ומשמעותית – המחווה האחרונה לחברו היקר. בעבורו זה היה מעשה יוצא דופן של מסירות וחברות שהדגיש עד כמה הקהילה והחברים קרובים אחד לשני ברגעי אסון.