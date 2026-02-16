המחבל נאוויד אקראם בן ה-24, הטרוריסט שביצע את רצח היהודים בחנוכה בבונדי ביץ' עומד בפני 59 סעיפי אישום, הכוללים 15 מקרי רצח וביצוע פיגוע טרור, בעקבות הירי ההמוני בחוף בונדאי בחודש דצמבר האחרון, כך מסרה התביעה לבית המשפט.

אקראם נאשם כי יחד עם אביו, סאג'יד אקראם בן ה-50, תקף במהלך אירוע של חג החנוכה בחוף המפורסם. כתוצאה מהירי נרצחו 15 בני אדם, בהם שני רבנים, ניצול שואה וילדה בת עשר, ונפצעו למעלה מ-40 נוספים. בעוד האב המחבל נורה למוות בזירה על ידי כוחות המשטרה, הבן נפצע באורח אנוש ונעצר.

מסמכים משפטיים שנחשפו מעלים כי השניים תכננו את המתקפה באופן מדוקדק במשך חודשים ארוכים. יומיים לפני הטבח הגיעו השניים לזירה לצורך סיור מקדים. חוקרי המשטרה איתרו סרטון וידאו מחודש אוקטובר במכשיר הטלפון הנייד שלהם, שבו הם נראים יושבים מול דגל של ארגון המדינה האסלאמית.

בתיעוד נשמעו השניים כשהם מצהירים על המניעים שלהם ומגנים את "מעשי הציונים". תיעוד נוסף מאותו חודש הראה את האב והבן מבצעים אימוני ירי ברובי ציד ומתרגלים תנועה טקטית באזור כפרי בניו סאות' ויילס.

הנאשם הופיע היום (שני) לראשונה בפני בית המשפט בסידני באמצעות שיחת וידאו מבית הכלא הביטחוני גולברן. הדיון נמשך כחמש דקות, ובמהלכו השיב אקראם במילה "כן" בלבד לשאלת סגנית השופט הבכירה שרון פרוינד בנוגע להבנת צווי איסור הפרסום בתיק. הצווים מגנים על זהות הניצולים, אך מאפשרים להם להזדהות מרצונם.

עורך דינו של הנאשם, בן ארצ'בולד, ציין מחוץ לכותלי בית המשפט כי טרם נקבע כיצד מרשו ישיב לאישומים.

הוא תיאר את מצבו של אקראם במילים "כפי שניתן לצפות" והוסיף כי "כולם יודעים שזה סופרמקס... תנאים מכבידים מאוד". לשאלת העיתונאים לגבי חקירה משטרתית השיב ארצ'בולד כי "כל מה שעשינו הוא להתחיל בתהליך. אנחנו מחכים להגשת חומר הראיות. אין דבר נוסף שאני יכול לומר". הדיון הבא בעניינו נקבע לחודש אפריל.