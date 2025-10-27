אלפי ילדי 'עטרת שלמה' בעצרת התפילה בשערי כלא 10 ( צילום: יהודה גרנובסקי )

בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הגיעו הבוקר (שני) אלפי תלמידי החיידרים של מוסדות 'עטרת שלמה' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, לעצרת מחאה יוצאת דופן מול כלא 10, בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה אריאל שמאי.

החל מהשעה 09:00 בבוקר יצאו אלפי התלמידים באוטובוסים מאורגנים מהחיידרים ברחבי הארץ, בדרכם לכלא 10, בו כלוא בן הישיבה. ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין התייחס בנאומו לביקורת נגד "קמפיין החטופים" שליווה את מעצרו של תלמידו ואמר: "היו כאלה שהיה להם איזה שהם טענות שלכאורה אנחנו משתמשים באיזה סמל של החטופים בשביל שחטפו את אריאל שמאי לבית האסורים עקרו אותו ממקום לימודו, אני רוצה להסביר להם דבר אחד, אל תחשבו שהחטופים היו רק שלכם, החטופים הם גם שלנו ואולי יותר שלנו משלכם. "גדולי ישראל ובני תורה היו כאלה שלא ישנו על מיטה כל הימים שהם היו בשבי, לנו היה אכפת מהם, אנחנו העתרנו בשבילם, אנחנו למדנו בשבילם, אל תהיו אפוטרופוסים על מה שלא שייך לכם, אנחנו עשינו... את הניסים הגדולים של אלה שיצאו חיים והניסים הגדולים שראינו, זה בגלל אותו מה שזקני מואב ומדין הבינו שעם ישראל מנצחים שלא כדרך עולם זה בגלל הקול קול יעקב, בגלל הלימוד תורה.

הגרש"ב סורוצקין בנאומו בעצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 ( צילום: שמוליק קורלנסקי )

"למה אנחנו עושים את זה? אין לנו חס ושלום שום רצון לפגוע באף איש, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם יקרים לנו, אבל רוצים שתבינו פעם אחת שלנתק אותנו מן התורה זה לנתק את החמצן מהחולה, לנתק אותנו ממקור חיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים 'כי הם חיינו ואורך ימינו', החמצן שלנו זה תורה".

בהמשך דבריו, הוא הקריא בפני התלמידים את מכתבו של הבחור הכלוא אריאל שמאי לחבריו, כפי שכתב מתוך הכלא.

המכתב של אריאל שמאי לחבריו, מתוך הכלא

המכתב המלא:

"לכבוד בני הישיבה הק', ראשי הישיבה וכל הרבנים.

"מאוד שמחתי ששמעתי שכ"כ דואגים לי וריגשתם אותי מאוד עם כל המכתבים שכתבתם, בעז"ה נעבור את 'המצב הקשה', ובזמן שאני פה בבית האסורים אני כ"כ מרגיש את החיסרון של הישיבה. תדעו לכם כמה אתם נעלים ומרוממים, ההבדל ביניכם לבינם זה פי כמה וכמה מהבדל של אדם ובהמה, איזה רוממות ואצילות יש לכל בני התורה, איזה חיים מאושרים ושלימות, חיים בלי בעיות, חיים של שמחה אמיתית

"ובאמת תדעו לכם שאין בחוץ כלום הכל והבל זה רק דימיון הם כ"כ מסכנים ואומללים ואתם בני התורה הנעלים מכל דבר שיש.

"בעז"ה כולנו נרבה בתפילה ורק על ידי זה נזכה לישועה גדולה והקב"ה כל יכול, "ויה"ר שכל חיינו נזכה לקדש שם שמים בעולם ונזכה בקרוב לגאולה השלימה.

"ממני אריאל שמאי האוהבכם בכל לב".

אלפי ילדי עטרת שלמה בקבלת עול מלכות שמיים בשערי כלא 10 בבית ליד ( צילום: יהודה גרנובסקי )

בעצרת התפילה בשערי הכלא זעקו אלפי התלמידים יחד עם רבותיהם בתפילה לאבינו שבשמיים, באמירת תהילים וסליחות.

התלמידים חבשו לראשם כובעי שמש עליהם הודפסה תמונות של הבחור הכלוא לצד קריאה לשחרורו, במסגרת הקמפיין הדומה לקמפיין לשחרור החטופים מרצועת עזה, קמפיין שעורר סערה ציבורית, אליה התייחס הגרש"ב בנאומו.

לקראת סיום העצרת נערך במקום מעמד קבלת עול מלכות שמיים בהשתתפות אלפי התלמידים.

עצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 ( צילום: דניאל נפוסי )

הגרש"ב סורוצקין בעצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 ( צילום: דניאל נפוסי )

הגרש"ב סורוצקין בעצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 ( צילום: דניאל נפוסי )

במכתב שנשלח להורי התלמידים אמש על-ידי מוסדות 'עטרת שלמה' נכתב כי "על פי הוראת מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, אלפי תלמידי תלמודי התורה נ"י שע"י ישיבתינו הקד' מכיתה ג' ומעלה יצאו ביום שני פרשת לך לך לעצרת תפילה וזעקה בשערי מקום המאסר הנפשע של בן החבורה מקדש שם השם יתברך ותורתו הבה"ח אריאל שמאי נ"י".

ההורים עודכנו כי ההסעות ייצאו מתלמודי התורה בשעה 09:30, והחזרה המשוערת היא בשעה 13:00. עוד נכתב כי הנהלת הת"ת תדאג לאוכל ושתיה לכלל התלמידים.

"כיון שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל לאחד מהם פסוק לי פסוקך, אמר לו 'עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל', מיד שמח ושחק מרדכי שלא אפחד מן העצה הרעה שיעץ המן", נכתב במודעה מתוך 'בראשית רבה'.