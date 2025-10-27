כיכר השבת
תיעוד יוצא דופן

בעקבות מעצר בן הישיבה: אלפי ילדי החיידרים של 'עטרת שלמה' בעצרת מחאה מול כלא 10 | צפו

בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הגיעו אלפי תלמידי החיידרים של מוסדות 'עטרת שלמה', לעצרת מחאה מול כלא 10, בעקבות מעצרו של בן הישיבה אריאל שמאי | התלמידים קראו תהילים, אמרו סליחות והשתתפו במעמד קבלת על מלכות שמיים | הגרש"ב סורוצקין הקריא בפני אלפי הילדים את מכתבו של הבחור הכלוא כפי שכתב מתוך הכלא לחבריו | תיעוד (חרדים)

אלפי ילדי 'עטרת שלמה' בעצרת התפילה בשערי כלא 10 (צילום: יהודה גרנובסקי)

בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הגיעו הבוקר (שני) אלפי תלמידי החיידרים של מוסדות 'עטרת שלמה' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, לעצרת מחאה יוצאת דופן מול , בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה אריאל שמאי.

החל מהשעה 09:00 בבוקר יצאו אלפי התלמידים באוטובוסים מאורגנים מהחיידרים ברחבי הארץ, בדרכם לכלא 10, בו כלוא בן הישיבה.

ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין התייחס בנאומו לביקורת נגד "קמפיין החטופים" שליווה את מעצרו של תלמידו ואמר: "היו כאלה שהיה להם איזה שהם טענות שלכאורה אנחנו משתמשים באיזה סמל של החטופים בשביל שחטפו את אריאל שמאי לבית האסורים עקרו אותו ממקום לימודו, אני רוצה להסביר להם דבר אחד, אל תחשבו שהחטופים היו רק שלכם, החטופים הם גם שלנו ואולי יותר שלנו משלכם.

"גדולי ישראל ובני תורה היו כאלה שלא ישנו על מיטה כל הימים שהם היו בשבי, לנו היה אכפת מהם, אנחנו העתרנו בשבילם, אנחנו למדנו בשבילם, אל תהיו אפוטרופוסים על מה שלא שייך לכם, אנחנו עשינו... את הניסים הגדולים של אלה שיצאו חיים והניסים הגדולים שראינו, זה בגלל אותו מה שזקני מואב ומדין הבינו שעם ישראל מנצחים שלא כדרך עולם זה בגלל הקול קול יעקב, בגלל הלימוד תורה.

הגרש"ב סורוצקין בנאומו בעצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 (צילום: שמוליק קורלנסקי)

"למה אנחנו עושים את זה? אין לנו חס ושלום שום רצון לפגוע באף איש, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם יקרים לנו, אבל רוצים שתבינו פעם אחת שלנתק אותנו מן התורה זה לנתק את החמצן מהחולה, לנתק אותנו ממקור חיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים 'כי הם חיינו ואורך ימינו', החמצן שלנו זה תורה".

בהמשך דבריו, הוא הקריא בפני התלמידים את מכתבו של הבחור הכלוא אריאל שמאי לחבריו, כפי שכתב מתוך הכלא.

המכתב של אריאל שמאי לחבריו, מתוך הכלא

המכתב המלא:

"לכבוד בני הישיבה הק', ראשי הישיבה וכל הרבנים.
"מאוד שמחתי ששמעתי שכ"כ דואגים לי וריגשתם אותי מאוד עם כל המכתבים שכתבתם, בעז"ה נעבור את 'המצב הקשה', ובזמן שאני פה בבית האסורים אני כ"כ מרגיש את החיסרון של הישיבה. תדעו לכם כמה אתם נעלים ומרוממים, ההבדל ביניכם לבינם זה פי כמה וכמה מהבדל של אדם ובהמה, איזה רוממות ואצילות יש לכל בני התורה, איזה חיים מאושרים ושלימות, חיים בלי בעיות, חיים של שמחה אמיתית
"ובאמת תדעו לכם שאין בחוץ כלום הכל והבל זה רק דימיון הם כ"כ מסכנים ואומללים ואתם בני התורה הנעלים מכל דבר שיש.
"בעז"ה כולנו נרבה בתפילה ורק על ידי זה נזכה לישועה גדולה והקב"ה כל יכול, "ויה"ר שכל חיינו נזכה לקדש שם שמים בעולם ונזכה בקרוב לגאולה השלימה.
"ממני אריאל שמאי האוהבכם בכל לב".
אלפי ילדי עטרת שלמה בקבלת עול מלכות שמיים בשערי כלא 10 בבית ליד (צילום: יהודה גרנובסקי)

בעצרת התפילה בשערי הכלא זעקו אלפי התלמידים יחד עם רבותיהם בתפילה לאבינו שבשמיים, באמירת תהילים וסליחות.

התלמידים חבשו לראשם כובעי שמש עליהם הודפסה תמונות של הבחור הכלוא לצד קריאה לשחרורו, במסגרת הקמפיין הדומה לקמפיין לשחרור החטופים מרצועת עזה, קמפיין שעורר סערה ציבורית, אליה התייחס הגרש"ב בנאומו.

לקראת סיום העצרת נערך במקום מעמד קבלת עול מלכות שמיים בהשתתפות אלפי התלמידים.

עצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 (צילום: דניאל נפוסי)
הגרש"ב סורוצקין בעצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 (צילום: דניאל נפוסי)
הגרש"ב סורוצקין בעצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 (צילום: דניאל נפוסי)

במכתב שנשלח להורי התלמידים אמש על-ידי מוסדות 'עטרת שלמה' נכתב כי "על פי הוראת מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, אלפי תלמידי תלמודי התורה נ"י שע"י ישיבתינו הקד' מכיתה ג' ומעלה יצאו ביום שני פרשת לך לך לעצרת תפילה וזעקה בשערי מקום המאסר הנפשע של בן החבורה מקדש שם השם יתברך ותורתו הבה"ח אריאל שמאי נ"י".

ההורים עודכנו כי ההסעות ייצאו מתלמודי התורה בשעה 09:30, והחזרה המשוערת היא בשעה 13:00. עוד נכתב כי הנהלת הת"ת תדאג לאוכל ושתיה לכלל התלמידים.

"כיון שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל לאחד מהם פסוק לי פסוקך, אמר לו 'עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל', מיד שמח ושחק מרדכי שלא אפחד מן העצה הרעה שיעץ המן", נכתב במודעה מתוך 'בראשית רבה'.

5
בושה לקרוא למי שמוביל לזה רבנים ויותר יהודים ומבינים בדת ! ההפך מובילים לכפירה , לחטאים הכי גדולים על פי התורה ! דמי אחיך קוראים אליך להאדמה . אחרי לא תרצח יש לא תפקיר את אחיך להרג ! לא תוציא את עצמך מישראל . חללילינים מהמלין ואין מי שיצעק המלך עירום . בסוף התהליך שתתגלה האמת לצאן מראיתכם הכאב שי
אורי
4
איזה טיפשות. דוחפים אצבע בעין לעם ישראל
משה
3
למה להפגין ? חייבים ללמוד תורה ולהתפלל!! אם זה מספיק יעיל ובשביל לשמור עלינו מהנוחבות, חמאס והטילים האירנים, אז ודאי צריך להיות מספיק בשביל להציל אותנו מגיוס. או לא באמת מאמינים בזה?
ארי
2
הצעת ייעול במקום שהצבא יתעסק בלהכניס לחרדים והרבנים לחברה הישראלית שישבו הצבא והרבנים ויפתרו את הבעיה הזו
שלום
1
סחטיין . רעיון יפה ! להפגין גם מול בית היועמשית ימש
גאון גדול

