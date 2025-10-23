הגאון רבי משה שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

העולם היהודי כולו עוקב אחר מעצר הבחור אריאל שמאי מבחירי ישיבת 'עטרת שלמה', בעקבות "עוונו" שלא התגייס לצבא.

מאות מתלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' התכנסו אמש בשערי כלא 10 לעצרת מחאה ראשונית נגד מעצר בחור הישיבה, שם הושמעו דברים חריפים מראשי הישיבה ומהפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך שנשא דברים מיוחדים בשידור חי מביתו בשכונת 'הר נוף בירושלים' לעבר העצרת. בדברים נוקבים וחריפים במיוחד התייחס הגר"מ שטרנבוך לאכזריות השלטונות: "לא נשמע מעולם אכזריות כזו, בחורים לומדים תורה ובאמצע הלימוד סוחבים אותם למאסר, מצערים אותם ובזה מצערים גם כן אותנו".

הגר"מ שטרנבוך בדברים שנשא בשידור חי לכלא 10

בדברים המיוחדים אמר הגר"מ, כי ראוי לבכות יומם ולילה ולהודיע שלא נוותר: "זה מצב שלא חלמנו מעולם שנגיע למצב כזה, רשעות ואכזריות". ואלו שחטאו - החטא שלהם הוא שלומדים תורה, האם נשמע דבר כזה מעולם, הלא היה ראוי לכל אחד ואחד לבכות לילות כימים, והשכינה הקדושה בוודאי בצער גדול, אבל אנחנו בעז"ה לא נוותר, בלי תורה אנחנו ממש בהמות, אין לנו מה לחיות ומה צריך לחיות באופן כזה.

"הם רשעים ארורים, ארורים שבארורים", אבל בעז"ה יתברך לא יצליחו, שאנחנו יש לנו כח נסתר, הלב של יהודי לא יוותר לעולם על יהדות, והתורה הקדושה זה חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים.

בשלב זה התייפח הגר"מ בבכי מר, "אוי אוי, תחפשו לי מקום שאוכל לבכות ולהוריד דמעות. אנחנו לא נוותר, והקול הזה נשמיע בכל מקום בארץ ובחוץ לארץ".

בסוף דבריו קרא ליושבי חו"ל להצטרף למחאת היהדות החרדית בארץ: "אנחנו קוראים לאחינו בני חוץ לארץ "אל תשתקו, תדעו שהצרה הזה תגיע גם אליכם, אל תחשבו שאתם תהיו פטורים, תלכו במסירות נפש ותצליחו, ואני מבטיח לכם שתצליחו, ונראה את זה בעינינו בקרוב ממש".