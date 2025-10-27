תלמיד ישיבה נוסף נעצר היום בתחנת המשטרה בבאר שבע, והוסגר למשטרה הצבאית. מעצרו של תלמיד ישיבת נחלת שלמה, מתווסף לשורת המעצרים שביצעו שוטרי המשטרה הצבאית בימים האחרונים, כולל מעצרו של תלמיד ישיבת עטרת שלמה אריאל שמאי.

נאום החטופים

אנשי השמאל, אלו שטוענים ללא הרף כי "לחרדים אין בלעדיות על התורה", מזדעזעים מקמפיין החטופים של ישיבת עטרת שלמה, בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה. מי שמשיב להם מנה אחת אפיים, ומציב להם ראי מול הפרצוף, הוא לא אחר מאשר ראש הישיבה הגרש"ב, שהזכיר להם, כי הדאגה והצער לגורל החטופים, הוא לא רכושם הפרטי של רונן צור ואנשי השמאל.

מאחדים שורות

אחרי פרסומים סותרים - כלל רבני הפלג הירושלמי, מפלג המיינסטרים ועד לפלג הרצ"פניקים, הודיעו על הצטרפותם לעצרת המיליון שתיערך ביום חמישי הקרוב בירושלים. לקיצוניים מהימין החרדי, הצטרף גם הרב לייבל, מהצד השמאלי-קיצוני של המפה החרדית.

עימות מתוקשר בליכוד

השר עמיחי שיקלי, לא אוהב את תמיכת חברים מסויימים בליכוד, בעצרת המיליון החרדית. מי שהגיב לו באותה מטבע, היה השר שלמה קרעי, שעקץ את שיקלי על התחנתפותו לתקשורת והשמאל.

חסד של אמת

מאות ליוו בירושלים את גיורת הצדק הגב' קסטיליו ע"ה. בעלה שייבדלחט"א, ראובן קסטיליו, גר צדק בעצמו ועובד מסור במיוחד בישיבת אור אלחנן הירושלמית. תלמידי הישיבה שמכירים את סיפורו מקרוב, תמכו בו בחודשים הקשים של מחלת רעייתו ואף השתתפו בהלווייה המרגשת. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הבטיחו וקיימו

חבריו לשיעור של אריאל יוסקוביץ' ז"ל, תלמיד ישיבת בית מתתיהו שנפטר בנהסיבות טראגיות בערב פסח אשתקד, הבטיחו לסיים כל מסכת הנלמדת בישיבה, לעילוי נשמתו. השבע הם ערכו סיום מסכת נוסף לע"נ, בהשתתפות קרובי משפחתו. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.