שעה קצרה לפני השחרור

רגע לפני השחרור: אברכי 'עטרת שלמה' למדו מול כלא 10 – וסיימו בריקוד של אמונה

השפעתו של לימוד התורה הוכחה בתוך הכלא הצבאי | הבחור אריאל שמאי, תלמיד 'עטרת שלמה', שוחרר היום מכלא 10, חמישה ימים לפני המועד המתוכנן | צפו בתיעוד מכולל 'עטרת שלמה' מול שערי הכלא, מסדר הלימוד ועד לריקוד הספונטני (חרדים)  

כולל 'עטרת שלמה' מול כלא 10 (צילום: שמוליק קורלנסקי)

לפני זמן קצר, התבשרנו בשורה מרגשת ומרוממת נפש, כי הבחור החשוב אריאל שמאי, תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', שוחרר מבין חומות בבית ליד – שם ריצה קרוב לשבועיים מאסר בגין אי-שיתוף פעולה עם לשכת הגיוס.

המעצר של בן הישיבה זעזע את עולם התורה, והצית גל אדיר של תמיכה, מחאה ואחדות סביב ערכי קיומנו – תורה ועמלה. בראש המערכה עמד רבו וראש רשת הישיבות, הגאון רבי שלום בער סורוצקין, שיזם קמפיין רחב היקף בקרב תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, בהפגנות ובתפילה.

על אף שנגזרו עליו עשרים ימי מאסר, שוחרר הבחור חמישה ימים מוקדם יותר מהצפוי – זכות הרבים, הכאב הציבורי, והתפילות שקרעו שערי שמיים עשו את שלהן.

במהלך ימי המאסר הוקם מחוץ לכלא כולל של ממש, בראשות הרה"ג ר' יהודה ברונר, בו השתתפו עשרות אברכים מדי יום בלימוד תורה זך מול כותלי הברזל.

הבוקר, עם סיום הלימוד, פצחו האברכים בריקוד "עוצו עצה ותופר" – סמל לנצחון הרוח. כשעה לאחר מכן בעודם ממהרים להלווייתה של הרבנית מרת סורוצקין ע"ה, התבשרו על שחרורו של בן הישיבה.

