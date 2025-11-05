לפני זמן קצר, התבשרנו בשורה מרגשת ומרוממת נפש, כי הבחור החשוב אריאל שמאי, תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', שוחרר מבין חומות כלא 10 בבית ליד – שם ריצה קרוב לשבועיים מאסר בגין אי-שיתוף פעולה עם לשכת הגיוס.

המעצר של בן הישיבה זעזע את עולם התורה, והצית גל אדיר של תמיכה, מחאה ואחדות סביב ערכי קיומנו – תורה ועמלה. בראש המערכה עמד רבו וראש רשת הישיבות, הגאון רבי שלום בער סורוצקין, שיזם קמפיין רחב היקף בקרב תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, בהפגנות ובתפילה.

על אף שנגזרו עליו עשרים ימי מאסר, שוחרר הבחור חמישה ימים מוקדם יותר מהצפוי – זכות הרבים, הכאב הציבורי, והתפילות שקרעו שערי שמיים עשו את שלהן.

במהלך ימי המאסר הוקם מחוץ לכלא כולל של ממש, בראשות הרה"ג ר' יהודה ברונר, בו השתתפו עשרות אברכים מדי יום בלימוד תורה זך מול כותלי הברזל.

הבוקר, עם סיום הלימוד, פצחו האברכים בריקוד "עוצו עצה ותופר" – סמל לנצחון הרוח. כשעה לאחר מכן בעודם ממהרים להלווייתה של הרבנית מרת סורוצקין ע"ה, התבשרו על שחרורו של בן הישיבה.