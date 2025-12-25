כיכר השבת
יבלעו את הפיתיון?

הסלמה דרמטית מול איראן: צה"ל ושב"כ לוקחים אחריות על חיסול מפקד במשמרות המהפכה

במה שנראה כהסלמה דרמטית מול מדינת הטרור השיעית, צה"ל ושב"כ לקחו היום אחריות על חיסול מחבל מיחידת המבצעים של 'כוח קודס' האיראנית, היחידה המיוחדת של משמרות המהפכה האחראית על טרור חו"ל | ברקע השמועות על מערכה אפשרית מול איראן, ישראל מתקדמת בצעד נוסף לקראת עימות ישיר (חדשות)

בול פגיעה. חיסול המפקד מכוח קודס (דובר צה"ל)

במה שנראה כהסלמה דרמטית בעימות ישראל-, וברקע השמועות על מערכה קרובה בין שתי המדינות, דובר צה"ל ושב"כ לקחו היום (חמישי) אחריות על חיסולו של מפקד ביחידת המבצעים של 'כוח קודס' האיראני.

בהודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, נמסר כי בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ: חוסל מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' האיראני.

לפי ההודעה, צה״ל ושב״כ חיסלו מוקדם יותר היום (חמישי) במרחב נצריה שבלבנון את חסין מחמוד מרשד אלג׳והרי, מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' (840), אשר היה מעורב בשנים האחרונות בקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירת סוריה-לבנון.

חסין פעל תחת משמרות המהפכה האיראניות, והיה מעורב בפעילות טרור בהכוונה איראנית נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.

יחידה 840, יחידת המבצעים של 'כוח קדס', בראשות אצע׳ר באק׳רי וסגנו מחמד רצ׳א אנצארי, הינה היחידה המכווינה והאחראית על פעילות טרור איראנית נגד מדינת ישראל.

"צה״ל ושב״כ רואים בחומרה רבה כל ניסיון לקידום מתווי טרור על ידי המשטר האיראני ושלוחיו וימשיכו לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נכתב בהודעה.

כפי שדווח השבוע, ראש הממשלה נתניהו צפוי לדון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעת ביקורו בוושינגטון על האפשרות לתקיפה נוספת נגד איראן, לאחר שפעלה בחודשים האחרונים לשיקום יכולותיה הבליסטיות והגרעיניות. כעת, לאחר הודעה זו, נותר לראות אם איראן "תבלע את הפיתיון" ותיזום תקיפה, מה שיפתח את שערי הגיהינום מעל טהרן הבירה.

כנראה שחמנאי לא הבין את המסר ...... ענין של זמן וחייל האויר תוקפים שם שכל איראן תרעד שלא נדבר אם ישראל תרצה לזרוק לשם טילים בעל נפץ גרעיני הנזק שיהיה להם בכיה לדורות
שינדלר
הכותרת שיקרית. ממש לא מדובר על מפקד המשמרות. זהו מפקד זוטר במשמרות.
מיואש למדי

