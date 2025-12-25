במה שנראה כהסלמה דרמטית בעימות ישראל-איראן, וברקע השמועות על מערכה קרובה בין שתי המדינות, דובר צה"ל ושב"כ לקחו היום (חמישי) אחריות על חיסולו של מפקד ביחידת המבצעים של 'כוח קודס' האיראני.

בהודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, נמסר כי בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ: חוסל מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' האיראני.

לפי ההודעה, צה״ל ושב״כ חיסלו מוקדם יותר היום (חמישי) במרחב נצריה שבלבנון את חסין מחמוד מרשד אלג׳והרי, מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' (840), אשר היה מעורב בשנים האחרונות בקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירת סוריה-לבנון.

חסין פעל תחת משמרות המהפכה האיראניות, והיה מעורב בפעילות טרור בהכוונה איראנית נגד מדינת ישראל וכוחות הביטחון.

יחידה 840, יחידת המבצעים של 'כוח קדס', בראשות אצע׳ר באק׳רי וסגנו מחמד רצ׳א אנצארי, הינה היחידה המכווינה והאחראית על פעילות טרור איראנית נגד מדינת ישראל.

"צה״ל ושב״כ רואים בחומרה רבה כל ניסיון לקידום מתווי טרור על ידי המשטר האיראני ושלוחיו וימשיכו לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נכתב בהודעה.

כפי שדווח השבוע, ראש הממשלה נתניהו צפוי לדון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעת ביקורו בוושינגטון על האפשרות לתקיפה נוספת נגד איראן, לאחר שפעלה בחודשים האחרונים לשיקום יכולותיה הבליסטיות והגרעיניות. כעת, לאחר הודעה זו, נותר לראות אם איראן "תבלע את הפיתיון" ותיזום תקיפה, מה שיפתח את שערי הגיהינום מעל טהרן הבירה.