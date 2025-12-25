שמחה והתרגשות שוררות בימים אלו בקרב תושבי הקהילות היהודיות בציריך, עם השלמתו של עירוב מהודר המקיף את השכונות היהודיות בעיר. עם כניסת העירוב לתוקף, מצטרפת ציריך לשורת ערים וקהילות רבות בארץ ישראל ובעולם, שבהן מותר הטלטול בשבת קודש.

העירוב החדש צפוי להביא עמו הקלה משמעותית בחיי השבת, ולאפשר תנועה חופשית יותר ברחובות המקומיים. משפחות עם ילדים, וכן מבוגרים וזקנים, יוכלו מעתה לבקר את בני משפחותיהם, הוריהם ושכניהם, וליהנות משעות אחר הצהריים הארוכות של שבת באווירה רגועה ונעימה.

בניית העירוב נעשתה במסגרת פרויקט משותף של שתי הקהילות המרכזיות בעיר: קהילת "אגודת אחים", בראשות הגאב״ד הרה״ג רבי צבי אלימלך פדווא, וקהילת "עדת ישורון", בראשות הגאב״ד הרה״ג רבי חיים משה לוי. הרבנים עמדו על הנושא כבר משלביו הראשונים, ועסקו בעיבוד מדוקדק של כל פרטי ההלכה הנוגעים לבניית העירוב, בשיתוף פעולה עם גדולי המומחים בענייני עירובין.

במקביל פעלו עסקני הקהילות מול רשויות העיר להסדרת כל הנדרש מבחינה מנהלית וחוקית. תהליך הבנייה, שנמשך כחמש שנים, בוצע בהתמדה, בסבלנות וביסודיות. בשבועות האחרונים, עם סיום הבנייה סביב העיר, יצאו הרבנים לסיורים מקיפים ברחובות, בדקו בקפידה את כל המחיצות וצורות הפתח, ותיקנו מספר תיקונים אחרונים, על מנת להבטיח שהעירוב יעמוד בסטנדרטים ההלכתיים המהודרים ביותר.

כמו כן מונו משגיחים מיוחדים, שתפקידם לעבור מדי שבוע ולבדוק את תקינות כל חלקי העירוב.

בימים האחרונים נערכה גם פעולת "שכירות רשות" מול רשויות העיר, כהלכה וכנהוג, ובכך הושלמו כל ההכנות הנדרשות. לאור זאת יצא כרוז בשערי העיר, המבשר כי החל מהשבת הקרובה מותר הטלטול בעיר ציריך, והעיר כולה צהלה ושמחה.

ביום ערב שבת הקרוב יתאספו הרבנים, העסקנים וראשי הקהילות בבית המרא דאתרא, הגאב״ד הרה״ג רבי צבי אלימלך פדווא. במעמד זה תיערך הקנאת פת לבני העיר, בליווי הברכה: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב", ובכך יוגדר כל שטח העירוב כרשות היחיד אחת, ויושלם ההיתר לטלטול בתוכו.

לרגל המאורע פרסם הגאב״ד הגרצ״א פדווא מכתב מיוחד, שבו הוא מבשר לבני קהילתו על הקמת העירוב ומפרט את כל הנדרש לדעת.