"נפלו על האיש הלא נכון" | ראש הישיבה עם מלחמת חורמה בכל החזיתות • מעייריב

הוועדה המסדרת טרם הכריעה - אבל מסתמן: עצרת ענק ביום חמישי: כל הפרטים | מפגן תמיכה אווירי ומחאת ענק מקורית: מלחמת החורמה של הגרש"ב על תלמידו | ראוכברגר משיב מלחמה: חושף את התנהלות משרד החינוך בנושא שיבוץ הבנות הספרדיות | במשרד הבריאות מתגוננים: אנו נלחמים במגפת החצבת במגזר החרדי (מעייריב)

באחד מימות השבוע

שבוע שעבר עוד היו ששגו באשליות, וחשבו שהערב כבר נהיה אחרי או בעיצומה של עצרת הענק. אבל הוועדה המסדרת שנתקלת בקשיים לוגיסטיים, התכנסה הבוקר והערב וככל הנראה העצרת המדוברת ביותר ברחוב החרדי תתקיים ביום חמישי. כל הפרטים המלאים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מהאוויר, מהיבשה

לצה"ל ייקח זמן רב להתאושש מכאב הראש שמסב להם ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין - שמאז נודע לו על מעצר תלמידו אריאל שמאי שהושלך לכלא 10 בעוון לימוד תורה. אם מישהו חשב שמסוק רועש זהו נשק יום הדין של הגרש"ב, הרי שביום שני הקרוב הוא יתבדה - גם בעוצמה וגם ברעש. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

להחזיר את ההיגיון

מכתבו של יו"ר 'דגל התורה' המקומית בירושלים, עולה להתקפה ובמכתב חריף וחריג שמופנה לשר החינוך יואב קיש, פורש מ"מ עירייץ ירושלים את טענותיו כנגד משרד החינוך בכל הנוגע לאפליית הבנות הספרדיות בסמינרים בבירה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

המגיפה החרדית

אין זה סוד שכל חללי התפרצות החצבת בחודשים האחרונים - הם פעוטות מהמגזר החרדי. אך האם הסוד הזה גלוי גם לעובדי משרד הבריאות? אל מול טענות נוקבות במיוחד, משרד הבריאות מתגונן ומגיב בהודעה בה הוא מגבה את עצמו. אבל את החצבת זה לא מעניין. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

