אחרי הקרע בבחירות - שילוב ידיים בין גור למקלב | סגני הערים מהמפלגות החרדיות התעמתו באילת עם עמיתיהם החילונים | המחסן הסודי של הסיקריקים נחשף בפשיטה משטרתית על מאה שערים | בני ברק - עיר התורה, החסידות... הירי והרימונים | האדמו"ר מסאטמר מסעיר את ארה"ב: מה עומד מאחורי העימות עם ויז'ניץ ווילאמסבורג? (מעייריב)
כמדי שנה, נערך כנס מיוחד לכלל סגני ראשי הערים בישראל, גם השנה נערך הכנס באילת ואליו זרמו גם סגני ראשי הערים החרדים, באחד הדיונים שעסקו בנושא תחבורה ציבורית בשבת, האירוע הסלים, כאשר חלקים מהקהיל החלו לצעקות צעקות אנטישמיות בגנות החרדים | תיעוד (חדשות חרדים)
לאחר ריבים ממושכים מול העירייה, תושבי החלק החדש של שכונת רמת שלמה יכולים לנשום מעט לרווחה | בפעילות יו"ר דגל התורה, נחתמו היתרי בנייה לבתי כנסת חדשים ועוד צפויים להיחתם עוד היתרי בנייה | כל הפרטים (חדשות חרדים)
הקרבות המרים בין החרדים לחילונים בקריית היובל בירושלים עולים מדרגה, רגע לפני הבחירות המקומיות | רשימת 'האיחוד הירושלמי' של יוסי חביליו המתמודד על ראשות העיר מול משה ליאון עתרה לביהמ"ש בדרישה להפסיק את מימון ההסעות לתלמידות 'בית יעקב' | בסיעות החרדיות חוששים: "עתירה קנטרנית וקטנונית שנועדה לקושש קולות" | ומה יעשה ראש העיר? (בארץ)
המינוי החדש בירוחם, שבת הגיבוש של דרך השם, יום הולדת לבית חלקיה, יום הולדת לאלי פרידמן, האדמו"ר שאושפז, הביקור של בני גנץ בישיבה, תיעוד ממעמד הסליחות בכותל, השריפה במאור התלמוד, וההפתעה שחיכתה לבחורי הישיבות הירושלמים (מעייריב)
ההחלטה של בית המשפט לפסול את ההליך של העיריה להעביר את מבנה בית הספר עמל בקרית יובל לרשת בית יעקב מעוררת התכתשות חריפה דגל לש"ס | חיים כהן: "טעות קשה, עצוב שאני צריך לדאוג לליטאים" | ראוכברגר: "שיתעסק במה שהוא מבין" (מוניציפלי)
ראשי ישיבות, רבנים, ראשי ערים, אישי ציבור ואנשי עסקים, השתתפו ביום ראשון האחרון בחתונת בתו של אליעזר ראוכברגר, יו"ר ועדת תכנון ובניה, ממלא מקום ראש העיר ירושלים ויו"ר דגל התורה בעיר, שהתקיימה באולמי שירת ירושלים • קובי הר צבי מגיש תיעוד (ברנז'ה)
הוועדה המקומית בעיריית ירושלים אישרה להפקדה תוכנית גדולה לפינוי בינוי ובניית 560 יחידות דיור לציבור החרדי בשכונת נוה יעקב. יו"ר הוועדה אליעזר ראוכברגר: "מדובר בפרוייקט חשוב שיגדיל את היצע הדירות לציבור החרדי המשווע לפתרונות דיור" (נדל"ן)