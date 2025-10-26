סערה בגזרה הירושלמית: ממלא מקום ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, יו"ר דגל המקומית אליעזר ראוכברגר, שיגר בימים האחרונים מכתב חריף לשר החינוך, יואב קיש, ובו התריע על התנהלות חמורה ובלתי תקינה של גורמים במשרד החינוך ובעירייה בכל הנוגע לרישום הבנות לסמינרים החרדיים בעיר.

במכתבו כתב ראוכברגר כי כל ההתנהלות בנושא איננה מקצועית כלל ואינה מתכתבת עם העובדות הקיימות בשטח. והוא אך ורק ניצול ועשיית רווח פוליטי על גבם של הבנות של אינטרסנטים שונים

הוא מדגיש כי הטענות על אפליה עדתית הן חסרות בסיס ונובעות ממניעים פוליטיים ציניים",

לדבריו "במקום לטפל בבעיות האמתיות של מערכת החינוך החרדית, בוחרים גורמים אינטרסנטיים להטיל דופי ולהצית אש מיותרת בציבור".

ראוכברגר ציין עוד כי בחצי השנה האחרונה התריע שוב ושוב על התנהלות בלתי תקינה של הגורמים האמונים על רישום הסמינרים, אך בקשותיו נדחו על הסף והוא אף הודר, לדבריו, מהדיונים המרכזיים.

ראוכברגר סיים את דבריו בקריאה למשרד החינוך "להחזיר את ההיגיון והאחריות הציבורית למערכת, ולשים קץ למסע הדה־לגיטימציה כלפי הציבור החרדי ותלמידותיו, שמבקשות אך ורק ללמוד על פי רוח התורה ובדרך ישראל סבא".