הוועדה המסדרת טרם הכריעה - אבל מסתמן: עצרת ענק ביום חמישי: כל הפרטים | מפגן תמיכה אווירי ומחאת ענק מקורית: מלחמת החורמה של הגרש"ב על תלמידו | ראוכברגר משיב מלחמה: חושף את התנהלות משרד החינוך בנושא שיבוץ הבנות הספרדיות | במשרד הבריאות מתגוננים: אנו נלחמים במגפת החצבת במגזר החרדי (מעייריב)
מה נדרשים הורים לעשות על מנת שבנותיהם יתקבלו לסמינרים? >> מכתבי הדחיה שנשלחו למאות בנות מהסמינרים השונים, הכניסו משפחות רבות לסחרור. חלקן ישלמו את מחיר הגזענות וישנו את שם משפחתן, אחרות יצאו למסע שתדלנות רחב היקף וישנן כאלו שיסכימו להכתים את בנותיהן בסטיגמות לא מוצדקות על מנת להפוך אותן ל'כלכליות' עבור קופות הסמינרים. ומי אשם? > 'משפחה' בתחקיר ענק ומקיף