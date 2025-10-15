באחד מימי חול המועד סוכות יצאו מאות מחסידי ברסלב למעמד היסטורי על כל עדותיהם וחוגיהם ומכל רחבי הארץ להתאחד עם עשרות האסירים החרדים היושבים בכלא הצבאי ולחגוג ולשמוח במעמד שמחת בית השואבה שהתקיים מול הכלא הצבאי בראשות הרבנים חשובי משפעי החסידות.

כידוע בחודשים האחרונים יצאו מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל העדות והחוגים החסידים הליטאים, האשכנזים והספרדים וכלל קהילות ישראל לחזק את ידי הצעירים העצורים בכלא הצבאי, ביניהם החסידויות; גור, ויזניץ, צאנז, חוג חתם סופר, טשערנאביל, באיאן, סערט ויזניץ, טעמשוואר, זוויעהל, מסטריקוב, ביאלא, מחנובקא-בעלזא, בוהוש. ועוד.

ובכן עתה לקראת חג הסוכות יצאו מאות רבות של חסידי ברסלב לעמוד אף הם לצד הנאנקים תחת גזירת הגיוס ובפרט לצד עשרות העצורים מחסידי ברסלב העצורים בכלא הצבאי בחודש האיתנים ובימי החגים הנעלים, ולערוך שם שמחת בית השואבה היסטורי וייחודי.

המעמד ההיסטורי התקיים כאמור, בראשות חשובי משפעי ברסלב ובהשתתפות מאות חסידי ברסלב מכל ארץ הקודש, זקנים עם נערים, אברכים עם תשב"ר. כאשר לקראת המעמד יצאו הסעות מאורגנות מכל רחבי הארץ; ירושלים, בני ברק, בית שמש, צפת, ברכפלד, מודיעין עילית, ביתר, עמנואל, חיפה, אשדוד, ועוד. במקום גם הוקמה סוכה מהודרת שם הוגש במהלך המעמד כיבוד קל של משקה ועוגיות.

בשיאם של הריקודים נשמעו דברים קצרים מפי חשובי משפעי חסידי ברסלב; הגה"ח רבי נתן שפירא, משפיע בעיר בני ברק. הגה"ח רבי שמעון צבי שפירא, משפיע בעיר ירושלים. הגאון רבי יצחק רוזנבלאט, ראש כוללי 'אורות הנחל' ירושלים. ועוד.

את המעמד הנחה בטוב טעם הרה"ח ר' נחמן צבי גווירץ, כן הוקראו שמותיהם של עשרות מהעצורים ע"י הרה"ח ר' יואל פוקס, מנהל מוסדות ברסלב בית שמש, כאשר לאחר כל שם ושם זועק הציבור כולו "חזק ואמץ".

במהלך הריקודים נעצרו במיוחד בכדי להתפלל יחדיו את תפילת מוהרנ"ת זיע"א נגד גזירת הגיוס כאשר לפני התיבה עובר הרה"ח ר' חיים צ'ציק, ולאחר מכן התפללו יחדיו לשחרורם של העצורים היושבים בכלא הצבאי, ותפילה מיוחד שיזכו כולנו עם כלל הבחורים לעלות בימי ר"ה לקיבוץ הבעל"ט 'קיבוץ תשפ"ז' ללא שום קשיים.

את המעמד הנעימו בעלי המזמרים מהחסידות הרה"ח ר' ישראל יצחק שפירא, והרה"ח ר' יואל יוזעף, ועוד, ובליווי כלי שיר עם בעלי המנגנים הרב נחמן פוקס, הבה"ח נחמן צוקר, ועוד.