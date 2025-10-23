היהדות החרדית מתלכדת סביב מנהיגי הדור ובראשם הגר"ד לנדו, שבמכתב דרמטי במיוחד פנה לידידו ורעו ראש הישיבה וחבר המועצת הגרמ"ה הירש בבקשה להיערך לעצרת ענק במסגרתה יושמע קול היהדות הנאמנה בכל רחבי העולם היהודי. נכון לשעת כתיבת השורות - טרם ברור אם העצרת תתקיים ביום ראשון הקרוב כפי התכנון המקורי, או שקשיים לוגיסטיים וארגוניים יובילו לדחיית העצרת ליום שלישי בשבוע הבא. כל הפרטים על מאחורי הקלעים של עצרת הענק - בכתבת הווידאו שלפניכם.

זקוקה להסתכלות?

לו היועצת המשפטית לממשלה, הגב' גלי בהרב מיארה הייתה מביטה על התנהלותה מהצד - ייתכן והייתה בושה ונכלמת ואולי אף שולחת את עצמה להסתכלות פסיכיאטרית... במכתב הזוי במיוחד היא פונה לראש הממשלה בנימין נתניהו, בשיאה של סערה ציבורית, ודורשת ממנו להגביר את האכיפה והסנקציות האישיות כלפי לומדי התורה מהמגזר החרדי. המכתב המלא - בכתבת הווידאו שלפניכם.

התקדמות משמעותית בחוק הגיוס? זו ההודעה של ועדת חוץ וביטחון ישי כהן | 18:21

חסר להם את הדעת

ראש ישיבת קול יעקב הגאון רבי יהודה עדס, הגיע במסירות נפש למסור את שיעור הפתיחה המסורתי בהיכל ישיבתו, כשהוא עוטה מסכת חמצן ומחובר למוניטור. רה"י התייחס בסיום השיעור לאירועים האקטואליים והמסעירים את המגזר החרדי והשמיע את זעקת התורה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מעט מידי, מאוחר מידי

אחרי שתיקה רועמת ומתמשכת שעוררה הרמת גבות, תמיהה וזעם בכל שדרות המגזר החרדי, במפלגת ש"ס פרסמו הודעה לתקשורת בה הם מצהירים על עזיבת כל התפקידים הקואליציונים בעקבות הכבדת הרדיפה נגד תלמידי הישיבות שנובעת בעיקר בגלל העיכובים וחוסר הקידום של חוק הגיוס. בתוך כך, אחרי ביטול הדיונים שנקבעו השבוע בוועדת חוץ וביטחון: ביסמוט הודיע לח"כים שיציג בוועדת החו"ב את נוסח טיוטת חוק הגיוס - בדיון שהתקיים בחמישי הבא... כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

זה חבר כנסת?

מהלך פוליטי כזה לא ראינו זמן רב: חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית קיבל מרב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ מכתב נוקב - ובו קריאה להימנע מעלייה והשתחוויה בהר הבית. קרויזר נפגע ונעלב והחליט לקדם חקיקה ולעדכן את תוארו של הרב רבינוביץ' לכלול את הר הבית והמקדש. כל הפרטים - שלולי היו עצובים, בהחלט היו משעשעשים, בכתבת הווידאו שלפניכם.