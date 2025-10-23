המתיחות בין וושינגטון למוסקבה שוב מרקיעה שחקים: ארצות הברית הודיעה אמש (רביעי) על סנקציות חדשות נגד ענקיות הנפט הרוסיות רוזנפט ולוקאויל, והאשימה את הקרמלין בחוסר רצון אמיתי לסיים את המלחמה באוקראינה.

ההחלטה פורסמה במקביל לתרגיל גרעיני רחב היקף שערכה רוסיה, שבמהלכו נורו טילים בין־יבשתיים מהיבשה, מהים ומהאוויר.

אמש, אמר נשיא ארה"ב כי החליט לבטל את הפגישה עם פוטין מכיוון שהבין מראש שלא ייצא מזה דבר. "אני לא רוצה פגישה מבוזבזת", הוא אמר בהדמנות אחרת.

כאשר נשאל לאחרונה על ידי עיתונאים אם פוטין מנסה לקנות זמן ענה טראמפ: "זה בהחלט אפשרי אבל אני אדע להתמודד עם זה".

בוושינגטון אמרו כי המהלך נועד לפגוע ביכולתה של מוסקבה לממן את צבאה, וציינו כי מדובר בשינוי חד במדיניות הבית הלבן – לאחר שבמשך חודשים ניסה הנשיא דונלד טראמפ להימנע מהטלת מגבלות על מגזר האנרגיה הרוסי, בתקווה שפוטין יסכים להסדר הפסקת אש. "הגיע הזמן להפסיק את ההרג ולהכריז על הפסקת אש מיידית", אמר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט. בעקבות הצהרתו עלו מחירי הנפט ביותר משני דולרים לחבית.

כאמור, הסנקציות הוכרזו יממה בלבד אחרי שהנשיא טראמפ ביטל פגישה מתוכננת עם ולדימיר פוטין. הוא הסביר לכתבים כי "זה פשוט לא הרגיש לי נכון". בבית הלבן אישרו שהפסגה נדחתה ללא מועד חדש, אף שהקרמלין טען כי ההכנות ממשיכות. לדברי דוברו דמיטרי פסקוב, "נדרשת היערכות יסודית, וזה לוקח זמן".

בכירי הממשל הרוסי מסרו כי מוסקבה חזרה על דרישותיה להסכם שלום – בהן ויתור אוקראיני על השליטה באזור דונבאס כולו – הצעה שוושינגטון רואה כסירוב למעשה. טראמפ הבהיר מצדו כי לדעתו על שני הצדדים לעצור בקווי החזית הנוכחיים, אך ציין שהוא "לא מעוניין בפגישה מבוזבזת". אוקראינה מחזיקה בכ-30% משטח הדונבאס, השאר נכבש על ידי מוסקבה.

במקביל, משרד ההגנה הרוסי פרסם סרטון ובו גנרל ולרי גרסימוב מדווח לפוטין על התרגיל הגרעיני, שבו שולבו טילים בליסטיים בין־יבשתיים שנורו מהקוסמודרום בפלסצק, ממפציצים אסטרטגיים מדגם Tu-22M3 שטסו מעל הים הבלטי, ומצוללות חמושות בטילים גרעיניים. מוסקבה הדגישה כי מדובר ב"הדמיה של תגובה גרעינית כוללת".

המהלך הרוסי בא על רקע ניסיונות חידוש המאמצים הדיפלומטיים של טראמפ, שהצהיר כי ינסה לגייס את נשיא סין שי ג'ינפינג – עמו ייפגש בשבוע הבא בדרום קוריאה – להשפיע על פוטין לעצור את הלחימה. טראמפ אמר כי הוא עדיין נמנע מאספקת טילי טומהוק ארוכי טווח לאוקראינה, בטענה כי יידרשו לאוקראינים לפחות שישה חודשים ללמוד להפעילם.

בתוך כך הודיעה שבדיה כי חתמה על מסמך כוונות לייצא מטוסי קרב מדגם גריפן לקייב. לפי דברי הנשיא וולודימיר זלנסקי, המדינה מקווה להתחיל להשתמש במטוסים כבר בשנה הבאה ולרכוש לפחות מאה יחידות. באירופה ציינו כי מדובר באפשרות זולה ועמידה יותר בהשוואה למטוסי F-35 האמריקניים.

האיחוד האירופי אישר בינתיים חבילת סנקציות תשע-עשרה נגד רוסיה, הכוללת לראשונה איסור על יבוא גז טבעי נוזלי ממנה. במקביל נמשך הדיון בתוכנית להעמיד לאוקראינה הלוואה של 163 מיליארד דולר באמצעות נכסים רוסיים מוקפאים – מהלך שמוסקבה הגדירה "גניבה" ואיימה להגיב עליו.

לפי פרשנים במערב, טראמפ נכנס לשלב חדש במדיניותו כלפי הקרמלין – ניסיון לשלב לחץ כלכלי עם דיפלומטיה ישירה, אך מבלי להגיע לעימות ישיר. במוסקבה, לעומת זאת, רואים בכך הוכחה לכך שוושינגטון אינה מעוניינת באמת בשלום.