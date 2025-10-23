שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף היום (חמישי) בחריפות את חברי הכנסת החרדים ואת ש"ס שפרשה הבוקר מהקואליציה, ברקע מעצרם של בני הישיבות לומדי התורה.

בראיון שהעניק לקלמן ליבסקינד בוועידת 'מקור ראשון' ומכון 'צומת', אמר סמוטריץ:

"אני איבדתי ממזמן את הסבלנות למשחקים האלה. אני חושב שאנחנו יכולים להשלים את ימי הקואליציה, אבל אין דבר כזה שנמצאים בקואליציה ולא נמצאים, והקואליציה לא מעבירה חוקים, יש מדינה שצריך לנהל. אין דבר כזה שממשיכים לשלוט במשרדים בשלט רחוק דרך המקורבים אבל בעצם להיות בחוץ".

עוד הוא הוסיף כי שוחח בעניין עם ראש הממשלה ואף קרא לו לצאת לבחירות במידה ולא יימצא פתרון.

"‏אמרתי לראש הממשלה, או שמצליחים לפתור את נושא הגיוס עם חוק אמיתי ולשנות את המציאות הלא נורמלית שהחרדים לא משתתפים בגיוס לצבא או שהולכים לבחירות. הסיפור הזה חייב להסתיים מהר".

כזכור, מוקדם יותר היום הודיעה ש"ס כי היא פורשת מכל תפקידיה הקואליציוניים.

בהודעה נכתב: "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ״ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת - דבר אשר למרבה הצער טרם קוים - מודיעה תנועת ש״ס על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת".

בהודעה צוין, כי בשעה זו, יו״ר ועדת החינוך ח״כ יוסי טייב ויו״ר ועדת הבריאות ח״כ יוני משריקי מגישים ליו״ר הכנסת מכתבי התפטרות מתפקידיהם כראשי ועדות בכנסת.

עוד נכתב בהודעה: "ש״ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, שהם סוד קיומו הרוחני וההיסטורי של עם ישראל. התנועה תמשיך להוביל את המאבק נגד מסע הרדיפה הפוליטי והאכזרי שמנוהל נגד תלמידי הישיבות הקדושות, ההוגים בתורה יומם ולילה למען עם ישראל כולו ולהצלחת החיילים".

ש"ס הבהירה מתי היא מתכוונת לשוב: "כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות, ש״ס תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת. עד אז, ש״ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות במליאת הכנסת".