אבל כבד: כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצוק"ל | לקראת עימות חזיתי? רבני ברסלב בהתרעה חריפה ליועמ"שית | עולם התורה הספרדי בשיא פריחתו: כך נראו הרגעים של פתיחת זמן אלול | האדמו"ר מבאבוב 45 תועד... בלימוד חברותא עם בחורי ישיבה | זו הסיבה לעיכוב בווארט לבנו של ראש הישיבה הגר"צ ויסבקר (מעייריב)
הישורת האחרונה: חבר המועצת מצטרף לתמיכה במועמדות הגר"ד יוסף | מכתב לבי"ד של מעלה - הסיפור שמסעיר את היהדות החסידית | איש הקירוב מונה לכהן ברבנות ביהכ"נ הגדול בחדרה | פתיחת הזמן בישיבת נזר ישראל - עם ארון הקודש הייחודי (מעייריב)
תיעוד בלעדי ומיוחד מהיכל בית המדרש המפואר של ישיבת 'נזר ישראל' במודיעין עילית, בו פתחו את זמן אלול בשיעור כללי מפי ראש הישיבה הגאון רבי מנשה עוזרי, שנמסר על יד ארון הקודש המוזהב שהוא העתק מדויק של הארון בישיבת פוניבז' בב"ב (עולם הישיבות)
הצצה מרתקת לפתיחת הזמן בהיכלי הישיבות: מפוניבז' ועד בית מתתיהו, וגם - היכן מוסר הר"מ ממיר ברכפלד שיעור יומי בזמן אלול? | עימות פוליטי בין צמרת ש"ס לצמרת הליכוד | ראש הישיבה נאלץ להכחיש דיווח של יואלי ברים | ההשוואה של משה ארבל בין שמירת שבת לפדיון שבויים (מעייריב)
העימות בין הסנאטור האמריקני לשר ההגנה אוסטין, הדרמה בקהילה היהודית בציריך, העלייה לקבר יהושע בן נון והפסיקה של הגרב"צ מוצפי, הסיפור המדהים על 'רבי חיים בריסקער' ומסע החיזוק של חבר המועצת בביתר עילית (מעייריב)