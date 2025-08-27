בני ברק שרויה באבל כבד עם הסתלקותו של אחד מצדיקי ופארי הדור זקן המקובלים רבי אלטר דוד חיים שטרן זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר אחרי מחלה קשה בגיל 93 שנים. הרב שטרן שילב בדרכו הציבורית מסורת ליטאית עם עולם הקבלה והמיסטיקה, והוא הרבה להשתמש בסגולות שונות כמו "יין ישועות". אלפים נהגו לפנות אליו לברכה ולעצה, והוא נודע בחריפותו וביכולת האבחון המדויקת שלו. בנוסף עודד שינון משניות בעל פה כתיקון למחשבה והפצת קופות צדקה בכל בית.

'נחלת' מתחדשת

זמן אלול בישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה נפתח עם בשורה משמעותית: בעקבות חולשתו של ראש הישיבה הוותיק, הגאון רבי ישראל מאיר וייס, מונה הגאון רבי אליהו ארנפרוינד לכהן כראש ישיבה החדש. המינוי המרגש מסמן פרק חדש ומרתק בתולדות הישיבה, אך גם מבטיח לשמר את רוח הלימוד והשטייגען שעיצבו את אופייה של הישיבה במשך עשרות שנים.

פרוש מאיים

ראש עירית אלעד לשעבר ובנו של השר לשעבר חבר הכנסת מאיר פרוש - שעוסק בימים אלו ביעוץ וסיוע לצעירים חרדים בנושא הטיסות לחו"ל בתפקידו כיו"ר ארגון "מרכז מגן ומושיע" אמר ואיים בראיון לרדיו קול חי להשבית את נתב"ג: "אם אנחנו לא נטוס — אף אחד לא יטוס. אם צריך נביא 20 אלף איש לנתב"ג". כל הפרטים על מתווה הטיסות לאומן - בכתבת הווידאו שלפניכם.

חדשות של אתמול

ראש הישיבה הפוסק הישיש הגר"מ שטרנבוך, פתח את זמן אלול בהיכל ישיבתו בבית שמש, עם בקשה מיוחדת מתלמידיו, שנאמרה בסיום שיעור הפתיחה. רה"י ביקש מהבחורים שלא לצרוך חדשות באלול - והוא נימק את דבריו בדברי הסבר אקטואליים.

תפקיד מורכב ומסובך

ישיבת פוניבז' הייתה הישיבה הגדולה בישראל עוד לפני כניסתם של 430 התלמידים החדשים שפתחו את זמן אלול שיעור א' בתחילת השבוע. אין ספק שתפקיד שיבוץ החדרים, הופך למורכב במיוחד ומצוקת החדרים בישיבה כה גבוהה - שמספר חריג של תלמידים בישיבה המתגוררים מחוץ לעיר פתחו את הזמן בלי חדר בפנימייה. בדיוק לקלחת הזו נכנס אברך צעיר ונמרץ העונה לשם הרב עמנואל יונה - שמחליף למעשה את האחראי המיתולוגי בתחום - הרב יחיאל יברוב. בהצלחה.

מודעה קטנה - בשורה גדולה

מודעה פשוטה, ללא עיצוב מיוחד או גרפיקה צבעונית, בישרה לתושבי פסגת זאב - מזרח, על הקמתו של מניין אברכים חדש בשכונה. המודעה מביאה איתה בשורת ענק למגזר בשל היותה הסנונית הראשונה לפריצה הליטאית לרובע השלישי בשכונת הענק הירושלמית.