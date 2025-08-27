עמנואל יונה הוא אברך צעיר, בוגר ישיבת פוניבז' המתגורר בבני ברק. בתחילת זמן אלול תשפ"ה (אוגוסט 2025) מונה על ידי נשיא הישיבה, הגאון רבי אליעזר כהנמן, לתפקיד אחראי שיבוץ תלמידי הישיבה בחדרי הפנימייה.

בתפקידו החדש, החליף יונה את קודמו בתפקיד, הרב יחיאל יברוב, והוא אחראי על המערך המורכב של שיבוץ מאות בחורי הישיבה בחדרי המגורים בפנימיית הישיבה. תפקיד זה דורש רגישות רבה והבנה עמוקה של צרכי התלמידים והדינמיקה החברתית בישיבה.

ישיבת פוניבז', הנחשבת לאחת הישיבות המובילות בעולם הליטאי, מאכלסת מאות תלמידים מהארץ ומחו"ל, והשיבוץ הנכון של התלמידים בחדרי המגורים נחשב למרכיב חשוב בהצלחתם הלימודית והחברתית במסגרת הישיבה.