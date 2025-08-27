פסגת זאב מזרח היא החלק המזרחי של שכונת פסגת זאב בירושלים, הממוקמת בצפון-מזרח העיר. השכונה נבנתה בשנות ה-80 של המאה ה-20 כהרחבה של פסגת זאב המקורית, ומהווה כיום חלק אינטגרלי מהשכונה הגדולה ביותר בירושלים.

האזור מאופיין בבנייה מודרנית הכוללת בנייני מגורים רבי קומות לצד בתים צמודי קרקע, ומתאפיין בתשתיות עירוניות מפותחות הכוללות מוסדות חינוך, מרכזים מסחריים, ומערך תחבורה מתקדם הכולל את הקו האדום של הרכבת הקלה.

פסגת זאב מזרח מהווה מוקד משיכה למשפחות צעירות בזכות מחירי הדיור הנוחים יחסית, איכות החיים הגבוהה והנגישות הטובה למרכז העיר. השכונה מאופיינת באוכלוסייה מגוונת המורכבת מתושבים ותיקים לצד עולים חדשים.

התשתיות הקהילתיות בשכונה כוללות מתנ"ס פעיל, גני משחקים, פארקים ציבוריים ומגוון שירותים עירוניים המשרתים את תושבי האזור. בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בתחום המסחר והשירותים בשכונה.