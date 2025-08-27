יחיאל יברוב הוא דמות מוכרת בעולם הישיבות והכשרות החרדי. הוא משמש כבכיר במערכת הכשרות "בד"צ שארית ישראל", ובמשך עשרות שנים מילא תפקיד מרכזי כאחראי על שיבוץ תלמידים בפנימיית ישיבת פוניבז' המעטירה. מתגורר בבני ברק.

בתחילת זמן אלול תשפ"ה (אוגוסט 2025), לאחר שנים רבות של שירות מסור, הועבר תפקיד שיבוץ החדרים בפנימיית ישיבת פוניבז' לידי האברך עמנואל יונה. מהלך זה מסמל את סיום תקופה משמעותית בתולדות הישיבה.

במהלך כהונתו הארוכה בישיבת פוניבז', יברוב היה אחראי על מערכת מורכבת של שיבוץ מאות תלמידים בחדרי הפנימייה, תפקיד הדורש רגישות, תבונה והבנה עמוקה של צרכי התלמידים והישיבה. במקביל, פעילותו בבד"צ שארית ישראל תרמה משמעותית לביסוס מערכת הכשרות המהודרת.

תרומתו של יברוב לעולם הישיבות והכשרות משקפת מסירות ומקצועיות רבת שנים, כאשר שילב בין תפקידיו השונים באופן מיטבי, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים ודאגה לצרכי הציבור החרדי.