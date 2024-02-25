אבל כבד: זקן המקובלים, הרב דוד חיים שטרן זצוק"ל | מינוי דרמטי ב'נחלת': הגר"א ארנפרוינד מונה לראש ישיבה | סערת פרוש: האם צפויות הפגנות ענק בנתב"ג? | רה"י בשיעור הפתיחה: "אל תצרכו חדשות, זה מיותר" | ה'שטעלע' החדש באם הישיבות: כל הפרטים משיבוץ החדרים בפוניבז' | פסגת זאב - מזרח מתחרדת? מנין אברכים ראשון בשכונה (מעייריב)
גל התעוררות והתקרבות לבורא יתברך שוטף את עם ישראל, שמתוך השבר הגדול של טבח שמחת תורה - מתקרב לתורה ולמצוות | יניב מספר מדוע התחיל להניח תפילין, אלירן משתף על הכיפה שהחל ללבוש, הרב זכאים על הכשרת סניף פיצה והרב דיימונד מציין את החומות שנפלו • בדקנו מה קורה בעולם התשובה מאז פרצה המלחמה ועד היום • וגם: איך משמרים את ההתעוררות הגדולה? (מגזין כיכר)
פרויקט חדש צפוי להביא מאות מחסידי ויז´ניץ לעפולה, בצל מצוקת הדיור החריפה ● הבנייה תחל כבר בעוד כמה חודשים, אך גורמי אופוזיציה בבירת העמק תוקפים את המיזם החדש בחריפות ● ראש העיר לשעבר, יצחק מירון עומד בראש ● והיזמים? הם מבטיחים שלא להפר את הסטטוס קוו (נדל"ן)
קהילה חרדית קטנה שהולכת ומתפתחת ביישוב חילוני בשרון מדאיגה את התושבים, שהקימו ועד פעולה במטרה להלחם ב"התחרדות". "רמות השבים הפכה להיות מרכז ברסלבי. הם צועקים שאבעס´, שאבעס´ בשבתות", אומר אחד מהם. וכעת: מאבק משפטי על פתיחת בית-כנסת. כל הפרטים (בחדשות)
הארגונים החילוניים מקווים להגיע להסדר עם רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, האחראי לטענתם על "התחרדות המקום", אך זה מסרב להתחייב על שינויים ורק אומר: "יכול להיות שטעיתי, ואם טעיתי אתקן את עצמי, אבל אין משא ומתן על הכותל" (חדשות)
עשרות הורים מבית הספר לאומנויות, מגובים בח"כי ´ישראל ביתנו´, הפגינו היום בקולניות כנגד החלטת ראש עירית בית שמש משה אבוטבול, לחלק בית ספק לאומנויות המרוקן ברובו, והממוקם בליבה של שכונה חרדית, ולאכלס בו ארבע כיתות של מוסד חרדי. "בית-שמש אינה עיר חרדית" זעקו המפגינים (חרדים)