האם שבוע אחד יכול לשנות את הבריאות הנפשית שלכם? מחקר ענק וחדש, שתוצאותיו פורסמו בכתב העת הרפואי היוקרתי JAMA Network Open, מציע תשובה חד-משמעית: כן.

המחקר מצא כי צעירים שהתנתקו לחלוטין משימוש ברשתות החברתיות למשך שבוע יחיד, חוו ירידה משמעותית ומיידית בתסמיני חרדה, דיכאון ונדודי שינה. הנתונים היו מובהקים להפליא: תסמיני דיכאון ירדו בכמעט 25%, חרדה ירדה בכ-16% וקשיי שינה פחתו בכ-14.5%. ההשפעה החיובית הייתה חזקה במיוחד בקרב משתתפים שדיווחו מראש על מצוקה נפשית גבוהה.

ניטור אובייקטיבי: מה הטלפון באמת סיפר

המחקר, שנערך בארצות הברית על פני שנה שלמה (מרץ 2024 עד מרץ 2025), כלל 373 צעירים בגילי 18 עד 24, רובם סטודנטים. הנבדקים ניטרו באופן צמוד את התנהגות הטלפון שלהם – זמן מסך, פתיחת אפליקציות, ושעות שינה – במשך שבועיים. לאחר מכן, 79% מהם בחרו מרצון לבצע "דיטוקס דיגיטלי" מוחלט: ללא שימוש בפייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, סנאפצ'ט ו-X (טוויטר).

הנתונים האובייקטיביים שנאספו על ידי הטלפונים עצמם היו קריטיים, שכן החוקרים מדגישים כי היכולת לספק נתונים על השימוש בפועל, ולא על דיווח עצמי (שכבר הוכח כלא מדויק במחקרים רבים), מחזקת את אמינות הממצאים.

הבעיה אינה הזמן, אלא ההשוואה הפוגענית

הממצא המפתיע ביותר במחקר של JAMA Network Open שהוא גם באתר Yent נוגד את האינטואיציה: בניגוד למקובל לחשוב, החוקרים מצאו שזמן המסך הכולל אינו בהכרח הבעיה המרכזית.

מה שקושר בצורה המובהקת ביותר לדיכאון, חרדה ונדודי שינה הם דפוסי שימוש בעייתיים – כמו השוואה שלילית לאחרים, חיפוש נואש אחר אישור חיצוני, או תחושה עמוקה של התמכרות. במילים אחרות: לא משנה כמה שעות גללתם, אלא אם אתם יוצאים מהגלילה בתחושת חסר, קנאה, או ביקורת עצמית קשה.

עוד נמצא כי למרות שהצעירים הצליחו להפסיק כמעט לחלוטין את השימוש ברשתות מבוססות טקסט, הם התקשו הרבה יותר להתנתק מאפליקציות המבוססות על וידאו ושיתוף חזותי (דוגמת טיקטוק). אפליקציות אלו הוכחו כמשאירות אותנו קרובים יותר למסך, אך גם עם "חריגות שימוש" אלו, התוצאות החיוביות של הדיטוקס נשמרו.

לסיכום, החוקרים מעריכים כי הרעיון אינו להפחית בהכרח את השימוש הכולל בטלפון (שכן בשבוע הדיטוקס המשתתפים בילו יותר זמן מול המסך באופן כללי, כנראה באפליקציות אחרות), אלא להפוך את השימוש בו לבריא יותר – להימנע מדפוסי שימוש בעייתיים, מהשוואות רעילות ומתחושת התמכרות שאינה מרפה.