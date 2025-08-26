אבל כבד בעולם החסידי בכל קצווי תבל, עם קבלת הבשורה הקשה והמרה על הסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט רבי זיידא אליעזר זאב רוזנבוים זכר צדיק וקדוש לברכה, שעלה בסערה השמימה לדאבון לב כלל חסידיו ההמומים מהסתלקותו הפתאומית אחרי ימים בודדים של אשפוז בבית החולים כתוצאה מאירוע מוחי קשה שעבר רק לפני מספר ימים. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

איום ישיר על נתב"ג

ברקע החשש מהתערבות היועמ"שית במניעת מתווה שיאפשר לצעירי החסידים לטוס לאומן לראש השנה - למרות שלא התייצבו בלשכות הגיוס בזמן שנשלחו אליהם צווי גיוס - רב בכיר בחסידות ברסלב מזהיר מפני הפגנות סוערות ושיבוש הפעילות של נתב"ג במידה ומתווה הטיסות למחויבי גיוס המבקשים להגיע לציון רבי נחמן באומן בראש השנה ייתקל בקשיים משפטיים.

שפלות החומר

עולם התורה בכלל ועולם הישיבות הספרדיות בפרט, פורח באופן חסר תקדים בצל הגזירות הניתכות על לומדי התורה שמרביתם הפכו לעבריינים בעיני החוק הישראלי. בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו סיקור ותיעוד מהרגעים המרגשים של פתיחת זמן אלול. צפייה נעימה.

חברותא עם האדמו"ר

שני בחורי ישיבה זכו בהגרלה חריגה - ללמוד חברותא עם לא אחר מאשר כ"ק האדמו"ר מבאבוב 45, ששבת את השבת האחרונה במחנה הקיץ בהרי הקאנטרי בארה"ב. בכתבת הווידאו שלפניכם הבאנו את התיעוד הנדיר.

הכלל קודם לפרט

שמחת הוארט לבחור החשוב משה ויסבקר, נדחתה בשל העובדה כי אביו, הגאון רבי צבי ויסבקר, הוא ראש ישיבת בית מתתיהו. בצירוף העובדה שהחתן והכלה סגרו את השידוך ביניהם ברגעים של פתיחת הזמן, ראש הישיבה מסר את שיעור הפתיחה המסורתי, ורק לאחריו מיהר לשמוח בשמחתו הפרטית.