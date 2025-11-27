טיסה של חברת התעופה הישראלית ארקיע שהייתה אמורה להמריא היום (חמישי) לרומא, נתקעה בנתב"ג קרוב ל-4 שעות בגלל בעיה טכנית. הנוסעים שעל המטוס טענו שלא נתנו להם לרדת ושהריח היה בלתי נסבל בגלל תקלה בשירותים.

על פי הדיווח במאקו, טיסת ארקיע, iz335, שהייתה אמורה להמריא היום מנתב"ג לרומא בשעה 9, ומופעלת על ידי חברה זרה, נתקעה במשך זמן ארוך בעקבות תקלה טכנית. הנוסעים במטוס, ששהו בו קרוב ל-4 שעות עד שהמריאו, סיפרו שלא איפשרו להם לרדת למרות החום והריח הבלתי נסבל.

אחד הנוסעים שצוטט בדיווח סיפר: "אנחנו עדיין במטוס, כבר 4 שעות, אחרי שעלינו בזמן לפני השעה 9. השירותים תקולים ויש ריח למות. גם החום כבד ויש ילדים שהתפשטו. כל הזמן אומרים לנו שיש תקלה אבל לא אומרים לנו מה היא וההרגשה היא שלא נותנים לנו פתרון הולם. אנשים כאן איבדו את זה וצעקו על הצוות, יש בלגן, אבל אף אחד לא אומר לנו מה קורה".

לדבריו, "הטייס אמר בשלב מסוים שיש תקלות במנוע ושמחפשים מכשיר כלשהו ועד אז לא נוכל לזוז. בנוסף, הדייל הזר אמר לנו שלא ניקו את השירותים אחרי הטיסה הקודמת ושיש בהם סתימה או משהו כזה. אחד מהם אפילו ריסס עם ספריי. זה פשוט סיוט, זו בושה וחרפה". כך על פי הדיווח.

בתגובת דוברות ארקיע לדיווח נמסר: "בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במטוס לפני ההמראה נרשם עיכוב בטיסה. הצוותים הטכניים טיפלו בתקלה במקום ונעשה כל שניתן כדי להימנע מביטול הטיסה. הטיסה המריאה והיא בדרכה ליעדה. ארקיע מתנצלת בפני הנוסעים על חוסר הנוחות שנגרם".