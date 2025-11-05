בחור הישיבה, אולי המפורסם ביותר שנעצר בעוון לימוד תורה ואי התייצבות בלשכת הגיוס, כהוראת גדולי ישראל, אריאל שמאי - הגיע היום (רביעי), זמן קצר לאחר שחרורו, לבית מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש בבני ברק.

ראש הישיבה קידם את פניו בלחיצת יד ושמע על הליך שחרורו. "זה היה חריג", סיפרו לראש הישיבה. "היום הודיעו לו ולעוד שלושה שהם קיבלו את ה'מוצמדת'. הכוונה שמי שאמור להשתחרר ביום שישי יכול להקדים ביומיים. בדרך כלל לא עושים את זה. זה חריג. והפעילו הפעם את ההליך החריג. ושחררו אותו".

"הוא נראה מאה אחוז", חייך ראש הישיבה.

שמאי סיפר על ימיו בכלא הצבאי: "זה היה מאוד קשה", והוסיף במילים קצרות על החיזוק שקיבל מראש הישיבה, שהגיע בין היתר לשערי הכלא כדי למסור שיעור במקום. "מאוד עודד אותי".

הנוכחים סיפרו לראש הישיבה, שבמהלך שהותו בכלא, כתב שמאי הרבה בלימוד, ובין היתר תשובות לימודיות לחברים שלו.

מוקדם יותר היום שוחח יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני עם שמאי. לאחר שהבחור הנרגש ניגש לטלפון, אמר לו ח"כ גפני: "אנחנו נעשה הכל שזה לא יקרה יותר ושלא יעצרו בחורים בעוון לימוד תורה, אני מחזק אותך ומברך אותך, תחזור לתלמודך".