אילוסטרציה ( צילום: AI )

על פניו, זו נשמעת כמו ההזמנה המושלמת ליום גיבוש משפחתי. מוזיאון 'אנו' (לשעבר בית התפוצות) מיתג את עצמו מחדש כהיכל המפאר את ההיסטוריה היהודית, מקום שמספר את סיפורו של עמנו לדורותיו. הקמפיינים האחרונים פונים ישירות דווקא אל הציבור הדתי והחרדי, בשפה שלנו, עם הקודים שלנו, מתוך הבנה שדווקא הקהל הזה צמא לחיבור עמוק למורשת אבות.

אך מתחת למעטפת הנוצצת ולמיצגים הטכנולוגיים המרהיבים, מסתתרת אמת כואבת שאי אפשר להחריש מולה. מבקרים בעלי לב יהודי חם שביקרו במקום, יצאו ממנו כשהם המומים וכואבים. הסיבה: בתוך שלל המיצגים, הושתלות באלגנטיות מסרים פוגעניים המערערים את היסוד הבסיסי ביותר של העם היהודי – השמירה על הזהות ועל איסור ההתבוללות.

המידע הגיע אל ארגון יד לאחים, הניצב כל השנים בחזית המאבק על שמירת זהות העם היהודי. בארגון התקבלו עדויות על מיצג המציג נישואי תערובת והתבוללות לא כאסון היסטורי, אלא כאופציה לגיטימית, כחלק מ"הפסיפס היהודי" החדש רח"ל. התנפלו על אישה חרדית, דחפו באלימות וחטפו לה את התיק | תיעוד השוד קובי רוזן | 13:53 בפנייה דחופה ומנומקת ששיגר הארגון להנהלת המוזיאון, הובהרה חומרת הדברים. התשובה שהתקבלה הייתה מקוממת לא פחות מהמיצג עצמו. גורמים במוזיאון טענו תחילה כי המיצג תמים. לבסוף, טענו כי שינוי תכנים במוזיאון בסדר גודל כזה הוא "תהליך מורכב שלוקח זמן". אפשר היה אולי לקבל בהבנה את טענה על קשיים מנהליים, אילולא יד אחת של המוזיאון כותבת ש"שינוי לוקח זמן", היד השנייה שופכת תקציבי עתק כדי למשוך את הציבור החרדי והדתי כבר עכשיו, אל תוך אותו מוזיאון ממש, עם אותם מיצגים בעייתיים שטרם תוקנו. "אי אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו", אומרים גורמים ב'יד לאחים' בכאב. "לא ייתכן שהמוזיאון ינהל עמנו דיון על הסרת המיצג שרומס את ערך נצח ישראל, ובאותו זמן יפתה משפחות יראות שמים, מחנכים ותלמידים לבוא ולצפות באותם מיצגים בדיוק".

ביד לאחים שגרו מכתב בהול אל הנהלת המוזיאון אך המוזיאון בחר שלא להגיב ( צילום: יח"צ )

הסכנה במוזיאון אינה נובעת מהתכנים הגלויים והבוטים, אלא דווקא מהמסרים הסמויים. כשילד שומר תורה ומצוות רואה מיצג מרהיב המשלב דמויות יהודיות היסטוריות לצד הצגת נישואי תערובת כדבר נורמטיבי, ההגנות הטבעיות שלו נסדקות. המסר מחלחל: "אם זה במוזיאון העם היהודי, כנראה שזה חלק מהיהדות". זוהי הטעיה צרכנית ורוחנית מהמעלה הראשונה.

ביד לאחים שגרו מכתב בהול אל הנהלת המוזיאון אך המוזיאון בחר שלא להגיב. ביד לאחים רואים את המהלך בחומרה רבה. אין מדובר בוויכוח על טעם וריח או על סגנון אומנותי, אלא על נשמת אפו של העם היהודי. הצגת ההתבוללות כלגיטימית היא חציית קו אדום שמוחקת אלפי שנות מסירות נפש של יהודים בכל הדורות ששמרו על זהותם בכל מחיר.

הקריאה היוצאת כעת היא חדה וברורה: כל עוד המוזיאון לא תיקן את המעוות, כל עוד מוצגים בו תכנים הסותרים את ההלכה ואת המסורת היהודית מדורי-דורות – הציבור נקרא להדיר את רגליו מהמקום.

"אנחנו פונים לכל אב ואם, לכל מנהל מוסד חינוכי ולכל מי שנצח ישראל יקר לליבו", מסכמים ב'יד לאחים', "אל תתנו יד לטשטוש הזהות. אל תביאו את יקיריכם למקום שבו הגבולות נפרצים. האחריות על הדור הבא היא בידיים שלנו. עד שהעיוות לא יתוקן במלואו – אנחנו לא שם".