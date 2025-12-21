אלפים מהקהילה היהודית הגדולה בבונדי שבסידני, אוסטרליה, התכנסו היום (ראשון), בשעת ערב, בדיוק ברגע שבו אירע פיגוע הטרור הנורא לפני שבוע - למעמד זיכרון והנצחה, ששילב הדלקת נר שמיני של חנוכה.

זה היה מעמד רווי דמעות וחיזוק, מעמד שבו ניסתה הקהילה הכאובה, שאיבדה 15 מבניה בפיגוע הקטלני, ובהם מי שהיה לאחד המנועים העוצמתיים של הקהילה - השליח הרב אלי שלנגר הי"ד - להשתקם, להתחזק יחד, לאחות את הקרעים.

בשיאו של המעמד הודלקה החנוכייה הגדולה - בידי בניו של השליח, בידי חברים בולטים בקהילה היהודית. בין היתר סייעו בהדלקה - מוחמד פתח אל אחמד, אביו של "הגיבור של אוסטרליה" אחמד אל אחמד שהתנפל על המחבל בשעת הפיגוע, ומפקד משטרה מקומית.

הטקס היה רווי רגעים מיוחדים. בין היתר נשא דברים במהלכו אב"ד סידני, הרב יהורם אולמן, חמיו של השליח הרב שלנגר. הוא אמר כי בשבוע שעבר המחבלים מנעו הדלקת נר ראשון של חנוכה, ואילו כעת מדליקים שמונה נרות - את כל החנוכייה.

בדבריו ביקש להאיר אור על המסר שלו לקהל. הוא אמר: "התגובה שלנו לחושך שהיה, היא עם יותר אור, יותר אחדות בינינו, יותר אהבה. כשיש חושך מגרשים אותו בהדלקת אור".

הוא קרא לכל אחד להדליק אור אישי, באמצעות מעשה טוב, מצווה - ובכך לגרש את החושך שהביאו עמם המחבלים. הוא גם הזכיר את חתנו הרב שלנגר ואת המסירות הגדולה שהייתה לו לכל יהודי ויהודי.

באירוע נכח כאמור גם פתח אל אחמד, אביו של אחמד אל אחמד. הוא זכה לתשואות סוערות במהלך הערב מהקהל. במהלך הערב גם העביר נשיא מועצת הנציגים היהודית של ניו סאות' ווילד, סיוויד אוסיפ, מסר מאל אחמד. הוא אמר שאחמד התבטא שאלוקים קרוב לשבורי הלב, וכי הוא, אל אחמד, שעדיין מאושפז בבית חולים - "נמצא אתכם".