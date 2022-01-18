סקר מכון 'סופר דאטה' ו'כיכר השבת' חושף כי 69% מבני הציבור החרדי מתנגדים לשירות גם ביחידות מותאמות למגזר החרדי כדוגמת החשמונאים | רק 38% סבורים כי מי שלא לומד צריך להתגייס • וגם: האם מממשלת שמאל היא זו שתפתור את פלונטר צוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות? פאנל הפרשנים עם תוצאות הסקר המלא (סקרים)
לפני למעלה מעשור הוביל עורך-הדין אורי קידר את העתירה של תנועת מר"צ לגיוס בחורי ישיבות. כיום, הוא סבור שאסור לגייס בכפייה ולצה"ל בכלל אין שום צורך באלפי תלמידי ישיבות בצבא. "להפוך את צה"ל לצבא מקצועי לחלוטין, ללא חובת גיוס", הוא אומר בראיון מיוחד ל'כיכר השבת' (בארץ)