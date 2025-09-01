כשיו"ר 'דגל' הגיע לבית שמש בצל סערת משבר שיבוץ הבנות הספרדיות לסמינרים בעיר, הוא שלף מפיו אמירה פטרונית וקרא לספרדים להקים מוסדות לבנות מזרחיות. אולי הוא שכח שדובר ש"ס זה יהודי בשם אשר מדינה - שנון פי כמה וכמה מכל איש 'דגל' שתכירו, והודעת התגובה של המפלגה הספרדית כללה עקיצה משובחת והנחתה שיכול להנחית רק מי שהרימו לו - לפחות כמו ההרמה של גפני. צחוק בצד - בשעה שאתם קוראים את הטקסטים וצופים בתוכנית 'מעייריב', עשרות בנות יושבות מבויישות בבית. איך יערב לחיכנו מאכלנו?

הציבור לא ממש פרייאר. כך מסתבר

סקר מקיף שנערך על ידי מכון הסקרים 'סופר דאטה' בשיתוף 'כיכר השבת', עוסק בדיוק ביבלת הרגישה מהאייטם הקודם כשהשאלות התמקדו בעיקר בתפקוד מפלגת ש"ס בנושא. האמת - לו הייתי יו"ר ש"ס, הייתי מודאג מאוד מתוצאות הסקר שנערך בקרב לא פחות מ-1,000 משתתפים.

שבעה שמינית

הרבנית הצדקנית פייגא שפרה האגר ע"ה, אשת האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע לעיק ואחות האדמו"רים מראחמסטריווקא הלכה לעולמה והיא בת 70 בפטירתה. אמה של המנוחה - שתבדל לחיים היא הרבנית הצדקנית מרחמסטריווקא והיא מתיישבת פעם שמינית לאבילות. כל הפרטים והסיקור ההיסטורי - בכתבת הווידאו שלפניכם.

היסטוריה בבעלזא

לראשונה בתולדות החסידות השניה בגודלה בירושלים, מנייני תפילה בימי ראש השנה יפעלו בכל בתי הכנסת של חסידות בעלזא ברחבי הארץ. ההוראה מגיעה היישר מהאדמו"ר בשל הצפיפות הקיצונית השוררת בבית המדרש הגדול בירושלים והיא נשלחה לכל גבאי הקהילות של בעלזא ברחבי הארץ. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

פתיחת זמן מפתיעה ב'כהנא'

ראש ישיבת חברון וחבר המועצת הגאון רבי דוד כהן בהיכל הישיבה בפתח תקווה, למסירת שיחת חיזוק והתעוררות לרגל פתיחת הזמן. הישיבה, שבשנים האחרונות, הצטיינה ברישום של תלמידים מצוינים וקנתה מקום של כבוד בכותל המזרח של הישיבות בעיר, פתחה את ה'זמן' עם למעלה ממאה תלמידים, כאשר את ספסלי שיעור א' חובשים כ-40 בחורים מופלגים בתורה ויראת שמים. הגר"ד כהן הפתיע את הבחורים והצוות כשנעתר לשבת שעה ארוכה לדיון חינוכי סוער ברוח התקופה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אקסטרים מוחי

שאלה הלכתית מעניינת הובאה לבית מדרשו של הפוסק והדיין הגאון רבי שריאל רוזנברג - שאלה שמקיפה כמעט כל סוגיה מוכרת ב"בבא קמא.".. אם אתם מצפים לנייעס - זה הזמן שלכם לסגור את המחשב, אבל אם אתם חובבי אקסטרים מחשבתי - כדאי לכם להישאר.. צפייה מהנה.