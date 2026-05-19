שלושה בני אדם נהרגו אמש (שני) מירי קטלני שבוצע מחוץ למרכז האסלאמי של סן דייגו שבקליפורניה, מקום הפולחן המוסלמי הגדול ביותר במחוז.

שני התוקפים, נערים בני 17 ו-18 הלבושים בבגדי הסוואה, פתחו באש לעבר הנוכחים מחוץ למבנה, ולאחר מכן נמלטו ונמצאו מתים בתוך כלי רכב במרחק כמה רחובות מהזירה, ככל הנראה כתוצאה מירייה עצמית. רשויות החוק המקומיות, בשיתוף פעולה עם הבולשת הפדרלית, הודיעו כי האירוע נחקר כפשע שנאה מובהק.

ההרוגים במתקפה הם מאבטח המסגד ושני אנשי צוות שעבדו במקום, אשר זוהו על ידי חברי הקהילה כמורה מוחמד נאדר והמאבטח אמין עבדאללה. עובד גינון ששהה בסמוך נורה אף הוא במהלך האירוע, אך הקסדה שחבש הדפה את הקליע והוא נפצע באורח קל בלבד.

עדי ראייה סיפרו כי החמושים ביצעו ירי מרכב חולף תוך כדי שהם צועקים לעבר הנוכחים, והשתמשו בנשק חצי אוטומטי. עשרות הילדים ששהו באותה עת בלימודים בבית הספר היומי של המרכז חולצו כולם בשלום ולא נפגעו.

מפקד משטרת סן דייגו, סקוט וואהל, שיבח את תפקודו של המאבטח המקומי וציין כי "ללא ספק, הוא הציל חיים היום". וואהל הדגיש את חומרת המעשה והבהיר לגבי כיווני החקירה כי "אנחנו בוחנים את זה כפשע שנאה עד שיוכח אחרת". מנהל המרכז האסלאמי, האימאם טאהא חסאן, הגיב בזעזוע לאירועים ומסר כי "זה שערורייתי ביותר לפגוע במקום פולחן". חסאן הוסיף וקרא להגברת האבטחה ברחבי המדינה כשאמר כי "המסגדים האחרים וכל מקומות הפולחן בעיר היפה שלנו צריכים תמיד להיות מוגנים".

מחקירת המשטרה עולה כי כשעתיים לפני תחילת מסע הקטל, התקשרה אמו של אחד החשודים למוקד החירום ודיווחה כי בנה, הסובל מנטיות אובדניות, נעלם יחד עם חבר. האם הגדירה את השניים כמי שלבושים בלבוש צבאי, ודיווחה כי בנה גנב את מכוניתה ושלושה כלי נשק שהיו בבעלותה החוקית. כוחות המשטרה החלו לבצע סריקות במוסדות חינוך ובמרכזי קניות באזור, אך בעיצומם של החיפושים התקבלו הדיווחים הראשונים על קולות ירי בקרבת המסגד בשכונת קלרמונט.

החשודים בירי זוהו כקיין קלארק, בן 17, תלמיד תיכון מקוון ומתאבק מצטיין, וקיילב ואסקז, בן 18. השניים הותירו מאחוריהם מכתב בבית המשפחה, אשר תוכנו המדויק לא פורסם אך המשטרה אישרה כי הוא מכיל "הצהרות שנאה כלליות".

הקהילה הדתית בעיר הביעה זעזוע עמוק מהמקרה, והבישוף המקומיי מייקל פאם הצטרף לקריאות הגינוי והצהיר כי פעילי הכנסייה "עומדים מאוחדים בסולידריות ובתפילה עם הקהילה המוסלמית". פאם חתם את דבריו והדגיש כי "מקומות פולחן חייבים תמיד להיות מקלטים של שלום, בטיחות".