דרמה מזעזעת במיוחד נחשפה בימים האחרונים בשכונת קראון הייטס בברוקלין, מקום משכנן בין היתר של אלפי משפחות חב"דיות, לצד רבים שאינם יהודים, ומותירה את התושבים המקומיים המומים נוכח הפרטים הקשים שנחשפים מתוך כתב האישום.

במרכז הפרשה עומד אירוע חריג וקיצוני של הסתרת גופה בתוך בית מגורים לאורך תקופה ארוכה, ממש מתחת לאפם של השכנים ובתוך מרחב המחיה המשותף של הדיירים.

לפי הדיווח ברשת החדשות הניו-יורקית PIX11, משטרת ניו יורק עקרה ועצרה לחקירה את תושב השכונה בן 53 בחשד כי ניהל שרשרת פעולות מכוונת כדי להעלים ולטשטש את דבר מותו של שותפו לדירה, תוך שהוא ממשיך לנהל את שגרת חייו בדירה ברחוב יוניון 1722.

על פי הדיווח, כתב האישום מייחס לחשוד עבירה חמורה של הסתרת גופת אדם, אולם המעטפת סביב המקרה מעלה שאלות רבות וקשות לגבי מה שהתרחש בין כותלי הבית.

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התעלומה המזעזעת הזו נחשפה לחלוטין באקראי, במהלך יום עבודה רגיל של צוות ניקיון מקצועי שהוזמן לטפל בנכס. העובדים, שהגיעו למקום בשעות הבוקר המוקדמות של ה-2 ביולי, נתקלו בדירה מוזנחת ועמוסה לעייפה. כאשר אחד מחברי הצוות ניגש אל הספה המוצבת במרכז חדר המגורים והחל לפנות ממנה ערימות עצומות של בגדים משומשים, חפצים נטושים והררי אשפה ביתית שהצטברה לגובה, הוא נחרד לגלות עצמות אדם וחלקי שלד אנושיים המבצבצים מבין שכבות הלכלוך.

העובדים המבוהלים, שהבינו מיד כי הם ניצבים מול זירת פשע פוטנציאלית, עצרו לחלוטין את עבודתם וחייגו בדחיפות למוקד החירום 911 של המשטרה. כוחות משטרה גדולים וצוותי מז"פ שהוזעקו לכתובת גילו כי מדובר בשרידי גופה שנמצאת במצב ריקבון מתקדם ביותר, מה שמעיד על כך שהיא הושארה על הספה במשך שבועות ארוכים ואולי אף חודשים.

מתוך מסמכי בית המשפט והתובעים בתיק עולה תמונה מדאיגה עוד יותר, המצביעה על התנהלותו המודעת של החשוד. על פי התביעה, החשוד ידע היטב מה מסתתר תחת הררי הבגדים בסלון שלו, ובאותו הבוקר שבו הגיעו המנקים, הוא הבין כי סודו האפל עומד להיחשף. מסמכי בית המשפט חושפים כי החשוד ניסה באופן אקטיבי למנוע מצוות הניקיון להיכנס אל תוך הדירה, ככל הנראה בניסיון נואש להרוויח זמן נוסף או להרחיק אותם מהספה המדוברת, אך התעקשותם של העובדים היא שהובילה בסופו של דבר לחשיפת הגופה.

נכון לשלב זה, זהותו של הקורבן – השותף לדירה – טרם הותרה לפרסום באופן רשמי. החוקרים הרפואיים ומכון הפתולוגי בניו יורק נתקלים בקשיים עצומים בזיהוי ובקביעת סיבת המוות המדויקת בשל מצבם הפיזי הירוד של שרידי הגופה, והחקירה בנושא נמשכת במלוא המרץ כדי לקבוע האם מדובר באירוע רצח, מנת יתר או שמא מוות טבעי שהוסתר מסיבות כלכליות או אחרות.

החשוד הובא בפני שופט ביום ראשון האחרון לדיון ראשון בעניינו, שם כפר בכל ההאשמות וטען לחפותו. החלטה שעוררה תדהמה ותרעומת רבה בקרב הציבור היא החלטת בית המשפט לשחרר את הנאשם לביתו ללא קביעת ערבות כספית כלל, וזאת למרות חומרת האירוע ולמרות עברו הפלילי העשיר, הכולל ארבעה מעצרים קודמים – בהם אישום חמור משנת 2018 בגין החזקת נשק בלתי חוקי במנהטן. עורך דינו של הנאשם לא היה זמין למתן תגובה רשמית לכלי התקשורת.