"אחרי עוד לילה ליד הגיבור שלנו": השר סמוטריץ' בעדכון מעודד על מצב בנו בניה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שיתף הבוקר עדכון אופטימי על מצב בנו, בניה חברון, שנפצע בסוף השבוע בקרב בגבול לבנון. לאחר שהתברר כי רסיס קרע את כבדו ונעצר סמוך לכלי דם מרכזי, מצבו כעת יציב והוא נמצא בתהליך שיקום (חדשות בארץ)

התמונה שפרסם שר האוצר הבוקר (צילום: העמוד הרשמי)

הבוקר (רביעי), פרסם שר האוצר עדכון נוסף מחשבון ה-X שלו, לאחר לילה נוסף בבית החולים לצד בנו הפצוע. השר כתב:

"בוקר טוב. אחרי עוד לילה ליד הגיבור שלנו שעבר ברוך השם קצת יותר רגוע מאתמול. ממשיכים להתקדם בע"ה. תמשיכו בבקשה להתפלל לרפואת בניה חברון בן רויטל, בתוך כל פצועי צה"ל וחולי ישראל".

בניה סמוטריץ', לוחם בחטיבת גבעתי, נפצע (6 במרץ 2026)במהלך פעילות צבאית בגבול לבנון. האירוע התרחש כאשר מחבלי חיזבאללה ירו פצצות מרגמה לעבר כוח של לוחמי גבעתי שפעל באזור. בניה היה אחד משמונה לוחמים שנפגעו באותה מתקפה, שכללה גם ירי טילי נ"ט לעבר מוצבי צה"ל.

בתחילה דווח כי מצבו של בניה קל, אך בהמשך חשף השר את חומרת הפציעה אותה כינה "נס גדול". לפי העדכון הרפואי, רסיס שחדר לבטנו של בניה קרע את הכבד ונעצר ממש על דופן כלי הדם הגדול ביותר בבטן. "אם חלילה היה נפגע, המצב היה חמור בהרבה", ציין סמוטריץ' בתיאור הפציעה.

השר סמוטריץ' מתחבק עם בנו לפני הכניסה ללבנון (צילום: העמוד הרשמי של השר)

כיום, בניה מצוי בתהליך שיקום ומצבו מוגדר יציב. השר הביע הערכה עמוקה לצוותים הרפואיים ולחיבוק הציבורי הרחב שקיבלה המשפחה מכל קצוות הקשת. לצד הדאגה לבנו, התייחס סמוטריץ' גם לאחריותו כחבר קבינט, וציין כי הוא רואה בכל חיילי צה"ל כבניו: "מודע לכך שכל החלטה היא עניין של חיים ומוות לא רק של ילדיי שבחזית, אלא של כל חיילינו היקרים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
רפואה שלימה והחלמה מהירה
אמא יהודיה
אמן ואמן
אבא יהודי
1
מה, הוא עוד מניח תפילין?
james

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר