הבוקר (רביעי), פרסם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עדכון נוסף מחשבון ה-X שלו, לאחר לילה נוסף בבית החולים לצד בנו הפצוע. השר כתב:

"בוקר טוב. אחרי עוד לילה ליד הגיבור שלנו שעבר ברוך השם קצת יותר רגוע מאתמול. ממשיכים להתקדם בע"ה. תמשיכו בבקשה להתפלל לרפואת בניה חברון בן רויטל, בתוך כל פצועי צה"ל וחולי ישראל".

בניה סמוטריץ', לוחם בחטיבת גבעתי, נפצע (6 במרץ 2026)במהלך פעילות צבאית בגבול לבנון. האירוע התרחש כאשר מחבלי חיזבאללה ירו פצצות מרגמה לעבר כוח של לוחמי גבעתי שפעל באזור. בניה היה אחד משמונה לוחמים שנפגעו באותה מתקפה, שכללה גם ירי טילי נ"ט לעבר מוצבי צה"ל.

בתחילה דווח כי מצבו של בניה קל, אך בהמשך חשף השר את חומרת הפציעה אותה כינה "נס גדול". לפי העדכון הרפואי, רסיס שחדר לבטנו של בניה קרע את הכבד ונעצר ממש על דופן כלי הדם הגדול ביותר בבטן. "אם חלילה היה נפגע, המצב היה חמור בהרבה", ציין סמוטריץ' בתיאור הפציעה.