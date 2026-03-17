דיווח: חמינאי ג'וניור דחה הצעה להפסקת אש | כל הפרטים

לפי דיווח ב'רויטרס', איראן דחתה בימים האחרונים הצעה להפסקת אש שהתקבלה על ידי מתווכים | הסיבה: "ממתין להוריד את ישראל וארה"ב על הברכיים" (חדשות, מדיני)

מימין מוג'תבא חמינאי, משמאל הבניין בו חוסל אביו עלי (צילום: Tasnim News Agency)

המנהיג העליון של , מוג'תבא חמינאי דחה הצעות להפסקת אש עם ארצות הברית וישראל, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

לפי הדיווח, ​האייתוללה מוג'טבה חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, דחה הצעות להפחתת המתיחות והסלמה מצד גורמים בינלאומיים.

במהלך מושב מדיניות החוץ הראשון שקיים מאז מינויו בשבוע שעבר, הבהיר חמינאי כי לא יסכים להפסקת אש עד שישראל וארצות הברית יורדו על ברכיהן.

ב'רויטרס' דווח כי ​שתי מדינות מתווכות העבירו למשרד החוץ בטהרן הצעות שנועדו להביא להפסקת אש או להפחתת המתיחות מול הממשל בוושינגטון.

חמינאי הגיב ליוזמות אלו בקביעה כי זה לא הזמן המתאים לשלום. הוא אמר כי "הפסקת אש לא תהיה עד שארצות הברית וישראל יורידו על ברכיהן, יקבלו את התבוסה וישלמו פיצויים".

​הבכיר האיראני, שביקש לשמור על עילום שם, לא פירט את זהות המדינות המתווכות או את תוכן ההצעות המדויק.

דבריו של המנהיג העליון נאמרו על רקע כניסתו לתפקיד לאחר רצח אביו, כאשר בשלב זה לא ידוע אם הוא נכח בישיבה באופן פיזי או שהשתתף בה באמצעים מרחוק. מאז מינויו לתפקיד בשבוע שעבר, טרם פורסמו תצלומים רשמיים של חמינאי הבן.

