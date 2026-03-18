מטוסי קרב של צה"ל תקפו לפנות בוקר (רביעי) בניין ענק בביירות, בירת לבנון, מה שנראה כעוד נכס של ארגון הטרור חיזבאללה שהצטרף למלחמה נגד ישראל.

אזרחים בלבנון תיעדו את הרגעים הדרמטיים כשמטוסי הקרב הישראליים הטילו את החימושים על הבניין, מה שהוביל לפטריית אש, לקריסה מיידית של המבנה ופטריית עשן גדולה.

בתוך כך, דובר צה"ל הודיע לפנות בוקר כי "לאחר פינוי תושבי העיר צור שבדרום לבנון ובתגובה לירי לעבר שטח ישראל, צה"ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון".

אמש הודיע דובר צה"ל כי: "חיל האוויר תקף בשעה האחרונה משגרים ומחבלי חיזבאללה ברחבי לבנון, במסגרת המאמץ לשיבוש וסיכול ירי לעבר שטח מדינת ישראל. בסגירות מעגל מהירות, הותקפו חוליות שיגור ומשגרים טרם השיגור או זמן קצר לאחר הירי.

"מתחילת מבצע 'שאגת הארי', צה"ל תקף מאות משגרי רקטות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל".