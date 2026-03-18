ראש הפלג האחואזי באיראן: "נתניהו הוא משה רבנו שנלחם בעמלק"

חמיד מטרש, מנהיג המיעוט הערבי-אחואזי הנרדף באיראן ומי שנחשב לאחד הקולות האמיצים נגד משטר האייתוללות, התארח לראיון עומק מיוחד אצל משה אריה וחיים שגב ב'כיכר השבת'. בראיון, שיפורסם במלואו הערב (רביעי), סיפק מטרש אמירות מפתיעות וחסרות תקדים בחיבור שבין המאבק באיראן לבין ההיסטוריה היהודית. צפו בהצצה.

במהלך הראיון, התייחס מטרש למלחמה שמנהלת ישראל בחזיתות השונות והשווה את ראש הממשלה למנהיג המקראי שהוציא את בני ישראל ממצרים. "אני תמיד רואה בנתניהו את משה שנלחם בעמלק," הצהיר מטרש בלהט. "והיום נתניהו נלחם בעמלק המודרני עמלק שיושב בארמון בטהראן".

מטרש, שמכיר מקרוב את הדיכוי האיראני, הוסיף כי "השם הכי נפוץ בישראל הוא מוחמד, והיום, בזכות ישראל והאנשים החופשיים, ובמיוחד בזכות הנשיא הגדול הזה שאני אוהב מאוד, אנחנו רואים מאבק אמיתי נגד כוחות הרשע".

אחד הרגעים המרתקים בראיון היה כאשר התייחס מטרש לארגון הטרור של נסראללה בלבנון. "אל תקראו להם חזבאללה (מפלגת האלוהים)," תקף מטרש. "זו 'חזב אל-שיטאן' – מפלגת השטן. הם חלק מהרוע שפועל נגד האזור כולו".

מטרש פנה בראיון גם למדינות ערב המתונות וקרא להן להתעורר: "אם מדינות ערב רוצות לשמור על הביטחון הלאומי שלהן, עליהן לתמוך באחואזים. אנחנו חלק בלתי נפרד מישראל כדולה יהודית שנייה, אנחנו חלק בלתי נפרד מכם".

הראיון המלא 30 דקות של גילויים מרעישים על המתרחש בתוך איראן והקשרים החשאיים עם ישראל – יעלה כאמור הערב כאן 'כיכר השבת', בתכנית אח'בר כיכר.