כיכר השבת
בריאיון ל'כיכר השבת'

ראש הפלג האחואזי באיראן: "נתניהו הוא משה רבנו שנלחם בעמלק"

בראיון בלעדי ומסעיר לתוכנית "אח'בר כיכר", שיפורסם הערב, תוקף חמיד מטרש, ראש המפלגה האחואזית באיראן, את ציר הרשע בטהראן ובלבנון | הוא מפתיע בחיבור למקורות היהודיים ובמסר תמיכה נחרץ לישראל: "אנחנו חלק בלתי נפרד מכם" | צפו בהצצה (אח'בר כיכר)

2תגובות

חמיד מטרש, מנהיג המיעוט הערבי-אחואזי הנרדף באיראן ומי שנחשב לאחד הקולות האמיצים נגד משטר האייתוללות, התארח לראיון עומק מיוחד אצל משה אריה וחיים שגב ב'כיכר השבת'. בראיון, שיפורסם במלואו הערב (רביעי), סיפק מטרש אמירות מפתיעות וחסרות תקדים בחיבור שבין המאבק באיראן לבין ההיסטוריה היהודית. צפו בהצצה.

במהלך הראיון, התייחס מטרש למלחמה שמנהלת ישראל בחזיתות השונות והשווה את ראש הממשלה למנהיג המקראי שהוציא את בני ישראל ממצרים. "אני תמיד רואה ב את משה שנלחם בעמלק," הצהיר מטרש בלהט. "והיום נתניהו נלחם בעמלק המודרני עמלק שיושב בארמון בטהראן".

מטרש, שמכיר מקרוב את הדיכוי האיראני, הוסיף כי "השם הכי נפוץ בישראל הוא מוחמד, והיום, בזכות ישראל והאנשים החופשיים, ובמיוחד בזכות הנשיא הגדול הזה שאני אוהב מאוד, אנחנו רואים מאבק אמיתי נגד כוחות הרשע".

אחד הרגעים המרתקים בראיון היה כאשר התייחס מטרש לארגון הטרור של נסראללה בלבנון. "אל תקראו להם חזבאללה (מפלגת האלוהים)," תקף מטרש. "זו 'חזב אל-שיטאן' – מפלגת השטן. הם חלק מהרוע שפועל נגד האזור כולו".

מטרש פנה בראיון גם למדינות ערב המתונות וקרא להן להתעורר: "אם מדינות ערב רוצות לשמור על הביטחון הלאומי שלהן, עליהן לתמוך באחואזים. אנחנו חלק בלתי נפרד מישראל כדולה יהודית שנייה, אנחנו חלק בלתי נפרד מכם".

הראיון המלא 30 דקות של גילויים מרעישים על המתרחש בתוך איראן והקשרים החשאיים עם ישראל – יעלה כאמור הערב כאן 'כיכר השבת', בתכנית אח'בר כיכר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ואוו ואוו ואווו מרתק מחכה לתכנית המלאה מתכנית לתכנית נהיה יותר מענין
כמאל פנחסי
1
עפ"ל... הוא נתפס לציונות!!!
י ק

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר