נשיא המדינה יצחק הרצוג חתם את ביקורו הרשמי במרכז אמריקה, במסגרתו השתתף בטקס השבעת נשיאת קוסטה ריקה הנכנסת, לאורה פרננדס, וקיים שורת פגישות דיפלומטיות עם מנהיגים מכל רחבי היבשת. הביקור, שנמשך מספר ימים, הניב הישגים דיפלומטיים משמעותיים ביחסי ישראל עם מדינות האזור.

הנשיא התקבל בחום רב בטקס ההשבעה שמנה אלפי משתתפים, והגעתו לשם ביטאה את הידידות ארוכת השנים בין המדינות. זמן קצר לאחר השבעתה, קיימה הנשיאה הנכנסת את פגישתה הרשמית הראשונה עם נשיא המדינה - מחווה דיפלומטית יוצאת דופן המעידה על חשיבות היחסים עם ישראל.

פגישותיו הבילטרליות של נשיא המדינה עם נשיאת קוסטה ריקה ומנהיגים נוספים | צילום: צילום: איתי בית און, מקליט: בן פרץ

התחייבויות להשבת שגרירים

במהלך הביקור התקיימו פגישות בילטרליות עם נשיאי הונדורס וצ'ילה, אשר העלו את כוונתם לפעול להשבת שגריריהן לישראל בתקופה הקרובה. כזכור, נשיא הונדורס הנבחר נאסרי אספורה הודיע בחודש דצמבר כי כבר ביומו הראשון בתפקיד תקבל הונדורס את כתב האמנה משגריר ישראל במדינה, לאחר שהממשלה היוצאת נמנעה מכך.

בנוסף, נשיאת קוסטה ריקה הנכנסת הודיעה על כוונתה לפעול לשדרוג הנציגות הדיפלומטית בירושלים לשגרירות מלאה. במהלך הפגישה בין השניים דנו בהרחבת שיתופי הפעולה הכלכליים והטכנולוגיים, לצד חיזוק הקשרים המדיניים והעמקת הדיאלוג האזורי.

מפגשים עם עשרות מנהיגים

במהלך הביקור נפגש הנשיא עם שורה ארוכה של מנהיגים, ביניהם מלך ספרד, נשיא גואטמלה, נשיא פנמה, נשיא הרפובליקה הדומיניקנית, סגנית נשיא אקוודור, סגן נשיא אל סלבדור, ראש ממשלת קורסאו וראש ממשלת ארובה. כמו כן, קיים הנשיא פגישות עם שרי חוץ, שרים וראשי פרלמנטים ממדינות רבות, ובהם גם שרת המדינה מאיחוד האמירויות הערביות.

במסגרת השיחות והפגישות הבילטרליות בלטה נכונות להידוק שיתופי הפעולה וחיזוק הקשרים עם מדינת ישראל. הפגישות הביאו לידי ביטוי את התנופה המחודשת ביחסי ישראל עם מדינות מרכז ודרום אמריקה, לאחר תקופה של קירור יחסים עם חלק מהמדינות באזור.

"מגמה חיובית של שינוי"

בסיכום ביקורו, מסר נשיא המדינה: "אני מסיים ביקור מדיני היסטורי וחשוב במרכז אמריקה - בפנמה ובקוסטה ריקה - במסגרת אירועי השבעת הנשיאה החדשה, ולאחר שורת מפגשים עם מנהיגים מכל רחבי האזור".

הנשיא הוסיף: "התרגשתי לראות את עומק ההערכה לישראל, את העניין הרב ביכולותיה ואת ההכרה בתרומתה הייחודית לאנושות. אל מול קולות רבים בזירה הבין-לאומית, ניכרת באמריקה הלטינית מגמה חיובית של שינוי, הידוק קשרים והעמקת שיתופי הפעולה עם ישראל".

הביקור נחשב להצלחה דיפלומטית משמעותית, המבטאת את חזרתן של מדינות מרכז אמריקה לחיזוק הקשרים עם ישראל, לאחר שחלקן התרחקו בשנים האחרונות בעקבות לחצים פוליטיים ושינויים בממשלות.