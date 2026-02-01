אירוע ביטחוני חמור התרחש היום (ראשון) מזרחית להתיישבות חומש שבשומרון, כאשר ארבעה פלסטינים תקפו רועה צאן ששהה בשטח.

הפלסטינים גם ניסו לחטוף את נשקו האישי של בעל חוות "שובה ישראל" שנמצאת על אדמות חומש. בעל החווה ירה באוויר כדי להרחיק את המחבלים, והזעיק באופן מיידי את כוחות הביטחון שהגיעו למקום.

על פי הדיווחים, כוחות צבא הוקפצו לנקודה והושגה שליטה מלאה באירוע. לא היו נפגעים.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון מסר לאחר התקרית כי "תשובתנו להתקפת הטרור - העמקת השורשים שלנו בחומש ובצפון השומרון". לדבריו, "מי שסבור שבאמצעות טרור, אלימות או ירי הוא יצליח להרתיע אותנו מלהתהלך בארצנו – טועה טעות מרה".

"התשובה הניצחת והברורה ביותר שלנו לטרור תהיה חיזוק משמעותי של האחיזה ההתיישבותית בשטח, וביסוס הנוכחות שלנו בחומש ובצפון השומרון ביתר שאת", סיכם ראש המועצה, והוסיף: "אני מחזק את ידי חיילי צה"ל, חטיבת שומרון ומח"ט שומרון. אנחנו דורשים ממערכת הביטחון להשיב את ההרתעה ולפעול ביד ברזל מול המפגעים".