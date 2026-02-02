כיכר השבת
המשטרה הצבאית פשטה על ביתו של תלמיד ישיבה באור יהודה; מאות מפגינים הוזעקו ומנעו את המעצר

כוח של המשטרה הצבאית הגיע לפנות בוקר לביתו של תלמיד ישיבה באור יהודה בניסיון לעצור אותו לאחר שהוגדר כ'עריק' | מאות מפגינים שהוזעקו לרחוב בו מתגורר הבחור הצליחו למנוע את המעצר לאחר שהמשטרה הצבאית עזבה את המקום | מפגינים עלו לביתו של תלמיד הישיבה, רקדו וחיזקו אותו • תיעוד (חרדים)

משטרה צבאית (צילום: דו"צ)

כוח של המשטרה הצבאית הגיע לפנות בוקר (שני) לרחוב סמטת השחר באור יהודה, בניסיון לעצור תלמיד ישיבה שהוגדר כ'עריק' לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס למרות שנשלחו אליו צווי גיוס.

מערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' קראה לציבור להגיע לביתו של תלמיד הישיבה בכדי למנוע את המעצר ואכן מאות הגיעו להפגין נגד המשטרה הצבאית מה שהוביל את הכוח לעזוב את המקום ללא מעצר תלמיד הישיבה.

לאחר שהמעצר נמנע, בחורים ואברכים שהגיעו להפגין נכנסו לבית המשפחה, רקדו, שרו וחיזקו את הבחור ומשפחתו.

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה אמש מכתב שעסק בנושא "יישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות".

במכתבה העלתה היועמ"שית תמונה של מה שכינתה כ"אכיפה בררנית" בשטח וזה לאחר שגורמי הצבא דיווחו כי "השוטרים הצבאיים לא מקבלים, ככלל, אישור ממשטרת ישראל לבצע פעולות בשכונות חרדיות".

עוד נחשף כי "משתמטים בני הציבור החרדי הנעצרים במעצרי אקראי... בפועל משוחררים לדרכם" ומקבלים רק "הזמנה לסור למתקן המשטרה הצבאית". היועמ"שית הבהירה בתגובה לטענות המשטרה על מחסור בכוח אדם כי "הצורך במשאבים איננו יכול להצדיק, בפני עצמו, הימנעות בפועל מאכיפת הדין".

כמענה למצב, הצבא יחמיר משמעותית את הצעדים נגד ה'משתמטים'. התביעה הצבאית החליטה "להוריד את רף ההעמדה לדין פלילי... מ-540 ימים ל-365 ימים". כמו כן, תוקנה פקודת הדין המשמעתי כך שקציני שיפוט יוכלו להטיל עד 35 ימי מחבוש במקום 30. בנוסף, נקבע כי משתמט מעל חצי שנה שיישפט משמעתית וימשיך בהיעדרותו "יעמוד להליך פלילי" ולא יוכל ליהנות שוב מטיפול משמעתי מקל.

עוד עולה כי נכון לחודש ינואר 2026, מספר המשתמטים מקרב הציבור החרדי עומד על 15,085 בני אדם, זאת לעומת 2,257 בלבד בחודש יולי האחרון. הנתונים חושפים כי מתוך כ-71,000 משתמטים בכלל האוכלוסייה, "כ-80% משתייכים לבני הציבור החרדי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
אשריהם ישראל
מרדכי
6
ולמה הוא לא בישיבה בעצם?
יעלי
לפני שמחליטים לשפוט מישהו למה הוא לא בישיבה אז תחשבי אולי היה חולה אולי היה לו תור חשוב לאיזה רופא שמצריך נסיעה מיוחדת ורחוקה אולי הייתה שמחה משפחתית ונשאר לישון בבית לא לדון את חבריך עד שתגיע למקומו
מ.מ
5
סתם שאלה. יום ראשון בלילה. לב זמן חורף. למה הוא לא בישיבה?
אשרי
חזר מחתונת אחותו
מיכל
4
"משטרה צבאית" - "צבא". ממש ניצחו את צהל
מוישלה
3
יישר כח גדול לכל הציבור שהגיע לתמוך.
אברך בן תורה מבני ברק
2
לא חברי כנסת ולא יו"ר מועצות דתיות יעצרו את בזיון התורה, רק צבע שחור, שליחי הציבור עורו נא פן יהיה מאוחר.
יוסף חיים אוהב ציון
1
שאפו!!! עם ישראל חי וקיים!!! זדים ביד עוסקי תורתך!!!
אוהב ישראל

