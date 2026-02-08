שר החוץ סער עם עמיתו מפרגוואי ( צילום: שלומי אמסלם, לע״ם )

שר החוץ גדעון סער נועד לפני זמן קצר (ראשון) במשרד החוץ בירושלים עם שר החוץ של פרגוואי רובן רמירז לצקנו ודנו על תוכנית טראמפ ועוד.

המפגש התחיל בפגישת שרי החוץ בארבע עיניים ולאחר מכן התקיימה פגישה מורחבת בהשתתפות הצוותים הבילטרליים. לאחר מכן מסרו השרים הצהרות לתקשורת. שר החוץ גדעון סער אמר בהצהרה: ״אנחנו תומכים בתוכנית טראמפ לעזה. חמאס חייב להיות מפורק מנשקו ועזה חייבת להיות מפורזת. זה בלב התוכנית ואסור להתפשר על כך. זה הכרחי לביטחון וליציבות של האזור, וגם לעתיד טוב יותר לתושבי עזה עצמם״.

דבריו של השר סער - צילום: שלומי אמסלם, לע״ם דבריו של השר סער | צילום: צילום: שלומי אמסלם, לע״ם 10 10 0:00 / 2:12 דבריו של השר סער ( צילום: שלומי אמסלם, לע״ם )

סער הוסיף: ״אני משבח את החלטת הנשיא פניה להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. לאחרונה עשו כן גם האיחוד האירופי ואוקראינה, ואני מברך על כך. המשטר האיראני רוצח את בני עמו. הוא מסכן את היציבות במזרח התיכון, ומייצא טרור גם ליבשות אחרות, כולל אמריקה הלטינית. הנסיון של המשטר הקיצוני בעולם להשיג את הנשק המסוכן בעולם - נשק גרעיני - הוא סכנה ברורה לשלום האזור והעולם".

"הטילים הבליסטיים", הוסיף סער: "ארוכי הטווח שהמשטר האיראני מבקש לייצר בהיקפים אדירים מסכנים את ישראל, אבל לא רק אותה. המשטר האיראני כבר עשה שימוש בטילים גם כנגד מדינות אחרות במזרח התיכון. גם מדינות אירופה מאוימות על ידי טווח הטילים האלה״.

שר החוץ של פרגוואי רובן רמירז לצקנו אמר: ״ההחלטה הריבונית של פרגוואי לפתוח את השגרירות שלה בירושלים התקבלה מתוך אמונה ונעשתה באחריות. היא משקפת את מדיניות החוץ הקוהרנטית בה אנו מחזיקים באופן עקבי וברור בכל הנוגע לישראל".

עוד הוא אמר: "פרגוואי תומכת באופן חד-משמעי ולא עוררין בזכותה של מדינת ישראל לקיום ולהגנה עצמית. עמדה זו רק התחזקה וקיבלה משנה תוקף בפורומים הבינלאומיים השונים לאחר המתקפה האכזרית של 7 אוקטובר 2023״.