בשנה הקרובה, חברת התעופה אל על צפויה לטוב לעוד תשעה יעדים חדשים ברחבי העולם, כך מדווחים הבוקר (ראשון) בחברה.

אל על תחל להפעיל טיסות ישירות ליעדים ארוכי טווח חדשים: האנוי שבוייטנאם, סיאול שבדרום קוריאה ומנילה שבפיליפינים, בתדירות של שלוש טיסות שבועיות לכל יעד.

לצד הנתיבים הישירים תציע החברה טיסות המשך למגוון יעדים נוספים ביבשת באמצעות שיתופי פעולה עם חברות תעופה רבות. הטיסות לוייטנאם, לסיאול ולמנילה יופעלו במטוסי הדרימליינר של החברה הכוללים שלוש מחלקות שירות - תיירים, פרימיום ועסקים.

אל על צפויה להפעיל כ-60 יעדים בטיסה ישירה מישראל ואליה - מספר תקדימי בהיסטוריית החברה.

במקביל לפתיחת הקווים החדשים, החברה מרחיבה את היקף הפעילות ביעדי הליבה ומעמיקה את התדירויות בקווים המבוקשים ביותר.

בצפון אמריקה, אל על מפעילה את היקף הטיסות הגדול ביותר בתולדותיה, עם עד 55 טיסות שבועיות. זאת בנוסף להתעצמות בקווים למזרח הרחוק בעקבות ביקושים אדירים של הקהל, בהם יפן עם עד חמש טיסות שבועיות ותאילנד עם 16 טיסות שבועיות, וכן ביעדי הליבה המרכזיים באירופה. בסך הכול צפויה אל על להפעיל כ-900 טיסות שבועיות לכל רחבי העולם.

כחלק מהתרחבות רשת הנתיבים והעמקת אסטרטגיית הצמיחה, החברה צפויה להכריז על שיתופי פעולה נוספים עם חברות תעופה בינלאומיות מובילות. שיתופים אלו יאפשרו חיבורים נוחים וגמישים, ירחיבו את היצע יעדי ההמשך ויעמיקו את הנוכחות הגלובלית של אל על.

במקביל להתרחבות במזרח, חברת סאן דור מקבוצת אל על, שהקפידה לאורך כל השנים האחרונות לחדש ולפתוח יעדי נופש קרובים, מכריזה כעת על שישה יעדים חדשים המצטרפים לזלצבורג, נאפולי וורנה עליהם הוכרז לאחרונה.

איטליה תמשיך לככב עם טיסות לקטניה שבסיציליה וקליארי שבסרדיניה. אליהן יצטרפו באזל שבשוויץ, זאגרב ודוברובניק שבקרואטיה, ולראשונה מאז שנת 2001 אל על חוזרת לקופנהגן - וסאן דור תפעיל טיסות ישירות לקופנהגן שבדנמרק. התרחבות זו מתאפשרת הודות להתעצמות צי המטוסים של הקבוצה, הכוללת קליטה של שני מטוסי 737 נוספים, לצד הגדלת הצי החכור.

היעדים ימכרו במחירים גבוהים יחסית, עבור כרטיס הלוך-חזור - סרדיניה וקרואטיה החל מ-339$, סיציליה החל מ-389$, באזל החל מ-439$ וקופנהגן החל מ-529$, עבור כרטיס הלוך-חזור. המכירה ליעדי סאן דור תיפתח גם היא היום באתר אל על ובאמצעות סוכני הנסיעות.

אחד מבעלי השליטה באל על, קני רוזנברג: "ההחלטה להרחיב את פעילות אל על בעת הזו היא ביטוי מוחשי לאמונה הבלתי מתפשרת שלנו בחוסנה של מדינת ישראל ובכלכלה הישראלית. אנו גאים להמשיך ולבנות את התשתית התעופתית, המבטיחה שדגל ישראל ימשיך להתנוסס בגאווה על זנב מטוסינו, בנמלי התעופה המרכזיים בעולם. עבורנו, אל על היא הרבה יותר מחברת תעופה - היא הקשר החיוני של ישראל לעולם, ואנו מחויבים להמשיך ולהוביל אותה לצמיחה ולהישגים אסטרטגיים חדשים".