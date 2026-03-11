בשלב זה של המלחמה, נראה כי מבצע קרקעי באיראן הפך לבלתי נמנע, גם אם באופן נקודתי בכדי לחלץ את האורניום המועשר לרמה של 60% שאיראן הצליחה לייצר.

אחת ממטרות המלחמה עליה דובר פחות, מטרה שעלתה בראיון של סטיב ויטקוף אמש, היא להגיע לכ-450 ק"ג של אורניום מועשר לרמה סף-צבאית שאיראן הצליחה לייצר מאז הסכם הגרעין ב-2015.

שליחו של הנשיא טראמפ הסביר אמש, כי גם אם לאיראן אין עדיין את היכולת לייצר פצצה באמצעות האורניום המועשר שברשותה, עדיין באפשרותה לייצר "פצצה מלוכלכת" - גם ללא טכנולוגיה של ייצור ראש נפץ גרעיני. משום כך, וכדי למנוע בנוסף העשרה של החומר הבקיע לרמה צבאית, השגת האורניום כולו על ידי ישראל וארה"ב הפך ליעד בלתי נמנע.

גורמים רשמיים בהווה ובעבר המעורים בתכנון הצבאי מסרו לרשת CNN כי השבת מלאי האורניום המועשר של איראן, הנמצא במתקן אחסון עמוק מתחת לאדמה, תדרוש מספר משמעותי של כוחות קרקע אמריקניים. לפי הדיווח, המשימה חורגת מיכולותיו של כוח מבצעים מיוחדים מצומצם, וזאת בשל המורכבות הלוגיסטית והצורך באבטחת האזור מול הצבא האיראני.

הדיונים בממשל טראמפ סביב יעד זה מתמקדים באתר הגרעיני באספהאן, שם מאמינים כי נמצא רוב המלאי שנותר לאחר מסע ההפצצות האמריקני ביוני האחרון.

הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בחודש שעבר את נחישותו בנושא כשאמר: "דבר אחד בטוח: לעולם לא אאפשר לספנסורית הטרור מספר אחת בעולם, מה שהם ללא ספק, להחזיק בנשק גרעיני".

ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, ציין השבוע כי כ-200 קילוגרם של אורניום מועשר לדרגה גבוהה נמצאים ככל הנראה באספהאן, וחלקם גם במתקן בנתנז. האיראנים פעלו בחודשים האחרונים לפינוי הריסות המבנים מעל פני הקרקע כדי להגיע למנהרות שבהן הוחבא החומר הרדיואקטיבי, פעולה שהפכה את האורניום לנגיש עבורם.

הקושי המרכזי בתכנון המבצע נובע מכך שתקיפות אוויריות אינן יכולות לחדור למנהרות באספהאן. בניגוד לאתרים אחרים, למתקן זה אין פירי אוורור שיכולים לשמש כנקודות תורפה לפגיעה מהאוויר. מצב זה הוביל לדיונים על שיגור יחידות עילית כמו כוח דלתא או צוות 6 של אריות הים, ייתכן שבתיאום עם כוחות קומנדו ישראליים, במטרה לחדור פיזית למנהרות ולאבטח או להשמיד את האורניום.

קצין כוחות מיוחדים בדימוס הסביר כי משימה כזו תחייב מעטפת רחבה הכוללת יחידות סילוק פצצות, אבטחה היקפית של חטיבת הריינג'רס 75 או הדיוויזיה המוטסת 82, וכן חיפוי אווירי רציף. לדברי גורם המעורב בשיחות, "הלוגיסטיקה והסיכון הכרוכים בכך יהיו מרתיעים, בלשון המעטה".

בשטח זוהו סימנים לכך שארה"ב שומרת על אופציות פתוחות. נתוני טיסה וצילומי לוויין חשפו לפחות שישה מטוסי MC-130J המוצבים בבסיס חיל האוויר המלכותי מילדנהול בבריטניה.

מטוסים אלו מיועדים לתמיכה בהסתננות וחילוץ חשאי של כוחות קומנדו בסביבה עוינת. שלושה מהמטוסים הגיעו לבסיס בשבועות האחרונים מרחבי אירופה והשתתפו באימונים מעל הים הצפוני.

למרות הלחץ הצבאי הגובר, ההנהגה האיראנית מפגינה עמידות. מינויו של מוג'תבא ח'אמנאי, בנו של המנהיג העליון לשעבר, לתפקיד אייתוללה חדש, נתפס כאות לכך שטהרן אינה מתכוונת להתקפל. מקורות צבאיים סיכמו כי ללא התמוטטות מוחלטת של המשטר, ייתכן שיידרש שילוב של כוח צבאי עם מעורבות דיפלומטית כדי לחסל סופית את מלאי האורניום המועשר.