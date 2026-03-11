כיכר השבת
צפו בתיעוד

עוקבים אחרי החיילים האיראנים, מסמנים מטרה ומחסלים | כך חוסלה חוליית השיגור

כלי טייס של צה"ל חיסל חוליית שיגור איראנית, דקות לפני ששיגרה כלי טיס בלתי מאוישים מאיראן לעבר מדינת ישראל | צפו בתיעוד (צבא)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל
צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר זיהה שלשום (שני), מספר חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני באתר שיגור במערב .

לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו לאתר שיגור במטרה לשגר כלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינת ישראל.

דובר הדגיש: "צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים במערב איראן, זאת במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר