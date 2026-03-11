חיל האוויר זיהה שלשום (שני), מספר חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני באתר שיגור במערב איראן.

לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו לאתר שיגור במטרה לשגר כלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינת ישראל.

דובר צה"ל הדגיש: "צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים במערב איראן, זאת במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל".