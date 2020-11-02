פרסום ראשון: תלמיד מישיבת משכנות התורה נעצר על קוקרינט חשמלי בלי לוחית רישוי - והוסגר למשטרה הצבאית | גפני תועד מתלוצץ באירוע פנימי, ונאלץ להוציא הבהרה | מהפכת הקויסקים והצ'ולנטיות במודיעין עילית: המכתב המלא של רבני העיר | פגישת בן גביר עם השגריר האוקראיני הביאה הישגים - סיקור נרחב | הרב לייבל מפתיע: תוקף את היועמ"שית על רקע מעצר העריקים | ראשי הישיבות לעריקים: אתם כמו המהר"ם מרוטנבורג והבן איש חי" | מצוקת הדיור הכריעה: החסידות השמרנית בישראל תצא לשומרון (מעייריב)
יוזמה רצינית או מתיחה לפורים? גורמים קוראים לציבור שלא לתרום לתלמידים מישיבות משכנות התורה, מאור התורה, נחלת משה בפורים, בגלל "הרב המגרש". בעקבות הסערה, מגבשי היוזמה הפיצו סטיקרים עם הכיתוב: "לביתנו הנחמד לא נכנסים בחורים מישיבות משכנות התורה, נחלת משה ומאור התורה"
יום חגו של ראש ישיבת "משכנות התורה": הרב אפרים כהן שחולל סערה, יעמוד היום בראש אירוע מיוחד לציון עשור לישיבה. בצל הסערה הגדולה שחולל, יתקיים האירוע באולם הישיבה שברח´ עזרא 72 בבני-ברק, בהשתתפות גדולי ישראל וראשי הישיבות, ובהם גם מרן הגראי"ל שטיינמן
פרשת החתן שראש הישיבה גירש את חבריו מחתונתו מסרבת לגווע • "ראש הישיבה הזה פושע, אסור ללמוד אצלו, צריך לעזוב. איפה שיקול הדעת שלו" אמר הרב אברהם יוסף למרדכי לביא במהדורה המרכזית של קול חי • "צריך להפגין ולסגור את הישיבה. האיש הזה צריך להיות מגורש מהעיר" • להאזנה (חרדים)
יומיים לאחר שראש-ישיבת "משכנות התורה", הרב אפרים כהן, השפיל בחור-ישיבה ספרדי, כשגירש את חבריו מחתונתו - לאחר שלא הסכים להיכנס ל"חדר ייחוד" כמנהג האשכנזים, מרן הגר"ע יוסף הזמין את החתן והוריו לביתו. הגר"ע צפוי לחזק את ידיהם על כך ששמרו על מנהג אבותיהם (חרדים)