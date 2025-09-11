זה לא "בעל תשובה" וגם לא "מתחזק". בחור ישיבה "רגיל" לחלוטין, מישיבת משכנות התורה ('משכנעס') נעצר באקראי על ידי שוטרים. משעלה במסוף כי הוא עריק כהוראת גדולי ישראל - הוא הוסגר למשטרה הצבאית. כל הפרטים מהמעצר הדרמטי - בפרסום ראשון בכתבת הווידאו שלפניכם.

הוצאת דיבה מהקשרה

הפוליטיקאי הוותיק במגזר החרדי ואולי בכלל, הוא יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. כשהוא הופיע בפני משתתפי ה'סיום' במסגרת השיעור של הרב יעקב קנייבסקי בדף היומי על מסכת עבודה זרה, הוא לא חשב שמישהו יטריל אותו עד כדי כך. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מהפכת הכשרות של הגר"מ קסלר

תושבי מודיעין עילית לא ראו את זה בא: ועד הכשרות בנשיאותו של המרא דאתרא הגר"מ קסלר, החליט לחולל מהפכה של ממש בתחום הקולינריה. במכתב דרמטי, ועד הכשרות המעניק כשרות כמעט לכל בתי העסק לממכר מזון בעיר, נכתבו הגבלות מחמירות על שעות פתיחת החנויות, וכן על הגבלת שהות נשים בחניות לממכר מזון מהיר. הראשונים להיווכח במשמעות המכתב - הם בעלי הצ'ולנטיות ובחורי הישיבה שייאלצו להזדרז הלילה. בהצלחה.

מסירים מניעות

אתמול נערכה פגישה בלשכת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, עם שגריר אוקראינה בישראל, יבגני קורניצ’וק, ושם הוחלט על הקמת מערך ייחודי לטובת אלפי המתפללים. המערך יכלול עשרות שוטרים, פראמדיקים ומתנדבים, כולל אנשי המגזר החרדי, במטרה להבטיח את ביטחונם ושלומם של עשרות האלפים הצפויים להגיע לאומן. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מפתיע? הרב לייבל נגד היועמ"שית

הרב דוד לייבל, שעסק מאז פרוץ המלחמה רבות בנושא הגיוס ואף היה מבין המקימים של החטיבה החרדית החדשה 'החשמונאים', זעם על היועצת המשפטית לממשלה, שלטענתו היא מעודדת מעצר בחורי ישיבות שתורתם אומנותם -בעוון עריקות. הרב לייבל הוא לא ה"לחם והגבינה" של המגזר החרדי בפרט בנושא הגיוס, ולכן הפנייה שלו בנושא ליועמ"שית נחשבת לחריגה.

שלשלת הדורות

גדולי ישראל בראשות הגאון חכם משה צדקה וחכם אברהם סאלים, יצאו היום במכתב חיזוק מיוחד וחריג לבחור נתנאל יצחק שיושב בכלא הצבאי, אחרי שנעצר בעוון עריקות. המכתב נשלח לבחור ביוזמת ארגון עם קדוש. בין היתר במכתב החריג כתבו הרבנים: בעוז רוחך הנך זוכה לקדש שם שמים ברבים ולהכריז כי דבר אלוקינו יקום לעולם! אשריך שנתפסת על דברי תורה!

יוצאים מהקופסה

חסידות דארג, שנוסדה לפני כשלושים שנה, ידועה כסמל לשמרנות והתבדלות, עם אורח חיים קפדני וקהילה קטנה ומגובשת שמרוכזת כל כולה במעוז המרכזי שברחוב נפחא בבני ברק. כלל החסידים מתפללים רק בבית הכנסת המרכזי של החסידות, באווירה מיוחדת ובמסגרת קהילתית סגורה ואינטנסיבית. כמה שמרנית החסידות? שום חסיד לא מחזיק ברישיון נהיגה... דווקא בשל כך, ההחלטה של האדמו"ר להקים קהילה בשומרון, היכתה את החסידים בהלם. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

היום - לפני 60 שנה

היום ציינו בתפוצות ישראל בכלל, ובישיבת מיר בפרט את היארצייט השישים של סבי הגדול משגיח ישיבת מיר ומייסד היכל התלמוד בתל אביב הגאון רבי חיים זאב פינקל זכר צדיק וקדוש לברכה שנפטר בגיל שישים. חז"פ היה בנו של ראש ישיבת מיר הגאון ר' לייזר יהודה פינקל ונכדו של הסבא מסלבודקא הגאון רבי נתן צבי פינקל זכר צדיק וקדוש לברכה.